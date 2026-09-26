La Granja VIP Viernes de Traición: Ver ONLINE, EN VIVO y GRATIS la tercera semana entre Granjeros de la Segunda Temporada, HOY 25 de septiembre de 2026; en línea y en directo link para votar

Hoy, 25 de septiembre del 2026, es un momento clave en La Granja VIP, ya que es viernes de traición, en el que uno de los Granjeros va a escoger a quien va a traicionar para enviarlo a la Tabla de Nominados, poniendo en riesgo a algún Granjero o Granjera para ser eliminado el domingo. Por esa razón no te pierdas el minuto a minuto de lo que pase.

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¿A quienes han eliminado de La Granja VIP?

Ahora estamos viviendo la tercera semana de La Granja VIP, el domingo se dará a conocer qué Granjero o Granjera será eliminada, razón principal por la que nadie quiere formar parte de la Tabla de Nominaciones. En la primera semana, "La Coreañera" fue la primer Granjera en salir oficialmente del reality.

Después de ella le siguió María Karunna, convirtiéndose en la segunda Granjera en despedirse de todos. Ahora hay que esperar, ya que se dará a conocer hoy la lista definitiva de nominados, quienes estarán en un riesgo inminente de salida.