Las 5 mejores combinaciones de colores para lucir una manicura creativa y favorecedora

Es usual que quieras lucir una manicura creativa con el uso de muchos colores, pero puede existir el temor de hacer combinaciones poco favorecedoras, por lo que debemos tener cuidado con las tonalidades que se usan para lograr un equilibrio visual.

Para que ya no tengas más dudas al respecto, te detallaremos las 5 mejores opciones que puedes optar, decoraciones que se encargarán de enaltecer el aspecto de tus manos al instante. ¡Ya no te quedes con las ganas!

¿Cómo combinar dos colores de uñas?

Cuando pensamos en combinaciones de colores, pensamos que debemos usar tonalidades similares, pero no siempre es así, ya que podemos usar todo tipo de tonos para lucir una manicura creativa que al mismo tiempo sea favorecedora para nuestras manos. Para que dejes de usar los mismos tonos nudes, negros o blancos, considera emplear las siguientes opciones:



Café espresso y peony: Usa un rosa similar al de la flor peonía y un color espresso intenso, con el que podrás hacer todo tipo de decoraciones.

Rosa pastel y verde matcha: Si quieres usar un verde no tan intenso, puedes optar por un verde matcha, combinándolo con un rosa suave.

Azul claro y chocolate: El café es una gran alternativa para utilizar con otras opciones; aprovecha para lucirlo con un azul claro.

Amarillo mantequilla y espresso: Otra gran opción para usar con el marrón es aplicarlo con un amarillo mantequilla, un color tendencia que todo mundo quiere usar.

Rojo cereza y rosa hibiscus: Si quieres algo más femenino, puedes optar por usar un rojo intenso cereza para añadirle y un rosa similar al que tiene la flor hibiscus.

¿Qué tonos de uñas combinan con todo?

Hay tonalidades que combinan con todo, las cuales se pueden convertir en una gran opción para poder usar con otros colores sin crear ruido visual. Dentro de las opciones que se destacan están los nudes, milky, rosa claro, rojo y negro, que puedes usar con otras tonalidades y por ser atemporales.

Con todas las combinaciones anteriores, lograrás lucir una manicura creativa y favorecedora para la semana; es cuestión de que pruebes con cada una de las opciones hasta que puedas encontrar tu favorita.