Los mejores consejos para recuperar una orquídea seca

Ver una orquídea seca es la peor pesadilla de una “plantlover”. Muchos pensarían que al llegar a ese punto ya debemos desecharlas, pero no es así, ya que aún podemos salvarlas de la muerte para que nuevamente nos otorguen hermosos pétalos.

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Para que puedas recuperar tu flor favorita, te detallaremos los mejores consejos que debes aplicar, los cuales serán de gran ayuda para devolverla a la vida rápidamente.

¿Qué hacer cuando las orquídeas están secas?

Aunque las orquídeas son delicadas en la cantidad de agua, eso no implica que debas restringir en exceso su consumo de líquido. Un portal especializado en jardinería explica que una orquídea seca se manifiesta por tener hojas secas, donde posiblemente sus raíces habrán disminuido su tamaño y cambiado de color, por lo que recomienda los mejores consejos para recuperar el ejemplar:

Quita las hojas secas y las varas de la flor que se vean secas; será necesario para tener un buen crecimiento.

El segundo paso a realizar es el riego por inmersión; consiste en sumergir las raíces parcialmente en agua hasta que las raíces tengan un color verde.

Después de hacer la inmersión, se recomienda dejar escurrir el agua para evitar que tenga líquido en exceso antes de regresarla a la maceta.

Aplica abono que sea hidratante; enfócate principalmente en los envés de las hojas.

¿Cuántas veces hay que regar a una orquídea?

Para prevenir la orquídea deshidratada, es fundamental tener cuidado con la forma en que regamos. Usualmente, en verano o lugares cálidos, se recomienda hacerlo cada 4 días, mientras que en invierno, el periodo puede extenderse a cada 15 días.

La mejor técnica para regar es mediante la técnica de inmersión durante un periodo de 10 a 15 minutos, siendo el método más recomendado para que la planta se pueda mantener sana y con abundantes flores.

Al ver tu orquídea seca, no la deseches, ya que se puede recuperar fácilmente usando los mejores consejos. No dejes que muera y permite que nuevamente tenga hermosas flores y tallos.