Los mejores peinados que puedes usar para el cabello lacio y son tendencia en el 2026

El cabello lacio es muy usado entre las mujeres, debido a que es muy elegante y no requiere de cuidados muy específicos. Sin embargo, para ciertas personas puede resultarles cero favorecedor o sin volumen, características que debemos considerar si tenemos una melena así.

Es así que te vamos a detallar cuales son los mejores peinados que puedes seleccionar, alternativas que son tendencia en el 2026 y con los que vas a lograr un cambio de look óptimo, dejando de lado las opciones sin volumen.

¿Qué peinados son tendencia en el cabello lacio?

El cabello lacio tiene una amplia variedad de opciones para usar, pero para lograr un aspecto juvenil y con volumen, es posible lograrlo con ciertos cortes de pelo. Dentro de los mejores peinados que puedes escoger en el 2026 y que van a ser tendencia, se destacan los siguientes:

Long Bob : Si quieres mantener una melena mediana es una gran alternativa, será la moda para el 2026.

: Si quieres mantener una melena mediana es una gran alternativa, será la moda para el 2026. Pixie : Ideal para un cambio drástico, además de ser una gran alternativa para la temporada de calor.

: Ideal para un cambio drástico, además de ser una gran alternativa para la temporada de calor. Clavicut : A diferencia de bob, dicho estilo se destaca por llevar un corte a nivel de la clavícula, su longitud le va a generar mayor volumen.

: A diferencia de bob, dicho estilo se destaca por llevar un corte a nivel de la clavícula, su longitud le va a generar mayor volumen. Bob francés : Un estilo clásico, que normalmente va a la altura de la mandíbula, muy elegante para llevar.

: Un estilo clásico, que normalmente va a la altura de la mandíbula, muy elegante para llevar. Shaggy: El corte para quienes son atrevidas y no le tienen miedo al cambio, una opción con la que vas a lograr obtener volumen natural.

Aunque se recomienda el uso de corte mariposa, es una gran opción para una melena lisa, pero debes de considerar que hay que estilizarlos ocasionalmente para que sea visible el efecto de sus capas.

¿Cómo cuidar bien el cabello liso?

Los mejores peinados te van a ayudar a tener volumen natural y a lucir elegante en cualquier ocasión en tu cabello lacio, pero es importante que lo cuidemos apropiadamente para que siempre luzca hermoso y saludable.

Se recomienda lavarlo con un champú suave, emplear acondicionador, mascarillas hidratantes, y secado al aire, aunque puedes optar por usar secadora con aire frío. Cepilla suavemente y hazlo de puntas a medios para eliminar todos los nudos que se hagan. No esperes más y usa los estilos que van a ser tendencia en el 2026.