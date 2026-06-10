3 métodos caseros para rizar tus pestañas sin usar enchinador

El maquillaje es una de las herramientas infaltables en la casa y los bolsos de muchas personas a nivel mundial. Es que este conjunto de cosméticos ayudan a mejorar nuestra estética y permiten mostrar nuestra mejor versión en cualquier lugar y ocasión.

Noticias Baja California del 9 de junio 2026

Cada color, cada textura, cada producto y cada técnica se emplean con diferentes finalidades, motivo por el cual poseen su respectiva importancia.

La importancia del rizador de pestañas

Dentro de los productos más conocidos del maquillaje el rizador de pestañas ocupa un lugar clave y es que ayuda a transformar la mirada de forma inmediata. Los expertos en belleza señalan que, al levantar y curvar las pestañas desde la raíz, permite que los ojos se vean visiblemente más grandes, abiertos y despiertos, por lo tanto es una excelente herramienta para contrarrestar el efecto de una mirada cansada.

El rizador de pestañas se potencia cuando se lo combina con la máscara de pestañas debido a que la curvatura previa actúa como un "molde" y termina facilitando una aplicación más limpia y uniforme. Además de garantizar volumen, permite que su elevación se mantenga intacta durante todo el día.

¿Cómo rizar las pestañas sin rizador?

Más allá de la importancia del rizador de pestañas y del maquillaje en su totalidad, existen diferentes trucos y tips que revolucionan al mundo de la belleza. En esta oportunidad, según como muestran tutoriales en redes sociales y detallan aplicaciones de Inteligencia Artificial, es posible lograr unas pestañas con una curvatura natural sin depender del rizador (enchinador).

A continuación, la aplicación Gemini revela que muchos de estos trucos son ideales para evitar el quiebre que a veces causa la presión del metal y nos comparte los 3 métodos caseros más efectivos y seguros:

El truco de la cuchara: Es el método tradicional por excelencia. Solo necesitas una cuchara de metal pequeña (las de té o café son perfectas).

El paso a paso

Calienta un poco la cuchara con el calor de tus manos o sumergiéndola unos segundos en agua tibia (sécala bien antes de usarla; nunca debe estar quemando). Coloca el dorso (la parte curva exterior) de la cuchara contra tu párpado, justo en la raíz de las pestañas. Con el dedo pulgar, presiona suavemente tus pestañas contra el borde de la cuchara durante unos 10 a 15 segundos. Ve deslizando la cuchara hacia las puntas con un ligero movimiento de rotación para crear la curva.

Fijación con un hisopo (cotonete) o cepillo de cejas: Este método aprovecha el tiempo de secado de tu máscara de pestañas para moldearlas desde la raíz.

El paso a paso

Aplica una capa de tu máscara de pestañas habitual como lo haces siempre. Mientras el producto aún esté húmedo, toma el palito de un hisopo (o un cepillito de cejas limpio) y colócalo de forma horizontal en la base de las pestañas. Empuja las pestañas hacia arriba, presionándolas suavemente contra el párpado para forzar la curvatura. Sostén la presión durante unos 30 segundos hasta que la máscara se seque por completo.

Moldeado térmico con la yema de los dedos: Tus propias manos generan el calor suficiente para moldear el vello de las pestañas de forma sutil y natural.

El paso a paso