Cómo hacer bagels con salmón al estilo MasterChef 24/7

Las recetas ligeras pero llenas de sabor se han convertido en la mejor estrategia sobre todo en esos días en los que el tiempo apremia como en las estaciones de MasterChef 24/7.

El clásico bagel de salmón ahumado con aguacate es un claro ejemplo de cómo un ensamble inteligente puede elevar un desayuno cotidiano a un nivel de alta cocina sin complicaciones. Si buscas replicar este bocadillo de inspiración neoyorquina con la agilidad y precisión del programa, te compartimos la lista de insumos y el método paso a paso.

¿Qué ingredientes necesitas para preparar un bagel de salmón?

Para armar estas tres porciones completas de calidad de MasterChef 24/7, asegúrate de alistar los siguientes insumos en tu mesa de trabajo:

3 bagels tradicionales (de sésamo o integrales)

1 aguacate maduro

1 cebolla morada pequeña

1 limón fresco

200 g de queso crema suave

200 g de salmón ahumado en lonchas

Eneldo fresco al gusto para decorar



Preparación:

La clave de este platillo radica en la combinación de texturas: la firmeza del pan tostado contra la cremosidad de los rellenos y el toque ácido del cítrico.

Corta los 3 bagels por la mitad de forma horizontal y llévalos a la plancha o tostadora hasta que las superficies internas adquieran un tono dorado y una textura crujiente.

Pela el aguacate maduro, retira el hueso y córtalo en láminas o rodajas parejas. Por otro lado, pela la cebolla morada y pícala en plumas o rodajas muy finas. Coloca la cebolla en un tazón pequeño y marínala unos minutos con el zumo de un limón para desflemarla y acentuar su frescura.

Unta una capa generosa de queso crema sobre las bases de los bagels calientes. Sobre una de las mitades distribuye las rodajas de aguacate fresco y en la otra acomoda las lonchas de salmón ahumado. Decora con las plumas de cebolla marinada y una pizca de eneldo fresco antes de cerrar el sándwich y servir al momento.