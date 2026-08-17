ÚLTIMA HORA: Antrax tiene que ser ATENDIDO DE EMERGENCIA en una ambulancia en plena edición del domingo de MasterChef 24/7

Durante la Gala de Eliminación de este domingo 18 de agosto de 2026 la tensión se apoderó de la cocina de MasterChef 24/7 cuando Antrax sufrió un inesperado accidente en el reto de eliminación, debido a la reacción del cocinero sus compañeros no pudieron ocultar la preocupación al verlo lastimarse.

El momento ocurrió al inicio del reto, mientras el participante trabajaba en equipo junto al Chef Diego Niño y donde hacía equipo con Ixdit, en medio de la preparación, Antrax se cortó uno de los dedos, provocando que quienes se encontraban cerca se alarmaran ante lo sucedido, incluso nuestra conductora Claudia Lizaldi expresó que el originario de Veracruz tendría que salir de la cocina para ser atendido afuera en la ambulancia.

¿Qué pasó con Antrax tras haberse cortado?

El percance tomó por sorpresa a los cocineros, quienes se encontraban concentrados en superar uno de los momentos más importantes de la competencia ya que el capitaneado por los “Maestros del fuego” subirán al balcón y podrán salvarse y asegurar su permanencia en la cocina más famosa de México.

Tras ser atendido, Antrax regresó a la cocina para seguir las órdenes del Chef Diego Niño y aportar a su compañera en la preparación que presentarán a los Chefs: Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso “Poncho” Cadena.

¿Dónde ver MasterChef 24/7?

Para que no te pierdas ningún minuto de MasterChef 24/7 y sobre todo de esos días de eliminación como hoy o los de entre semana donde se juega el Pin del Chef, la capitanía, la Batalla por Equipos, los Jueves de Delantales Negros y los viernes de salvación piedes seguirlo a tráves de la programación de Azteca Uno, la cual es de lunes a viernes de 8:30 pm a 10:30 pm, mientras que los domingos es de 8:00 pm a 11:00 pm.

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