MasterChef 24/7:¿Cómo preparar un capuchino cremoso y con espuma perfecta?

En las mañanas, una buena taza de café es indispensable para despertar los sentidos antes de enfrentar la rutina. El capuchino es un clásico de la cafetería que destaca por su equilibrio entre la intensidad del espresso o café concentrado y la textura sedosa de la leche.

Lograr esa capa de espuma densa y aterciopelada no requiere de una costosa máquina profesional; basta con dominar el control de la temperatura y aplicar una técnica sencilla de espumado en casa. En MasterChef 24/7 te contamos el paso a paso.

Te compartimos la lista de insumos y el paso a paso exacto para conseguir un capuchino de nivel barista.

¿Cuáles son los pasos para hacer un capuchino?

Para preparar este clásico, asegúrate de alistar los siguientes ingredientes y utensilios:

Ingredientes: Café instantáneo de buena calidad, de cafetera o prensa, leche de vaca o bebida vegetal (soya o almendra), azúcar al gusto, agua purificada y cacao en polvo para decorar.

Utensilios: Hervidor, cacerola, termómetro de cocina, taza para capuchino y un espumador manual o tarro con tapa.

Preparación y control de temperatura de la lecheHierve una taza de agua. En tu taza de capuchino, sirve dos cucharaditas de café instantáneo y azúcar al gusto. Vierte el agua hirviendo únicamente hasta llenar ⅓ de la capacidad del recipiente y mezcla bien.

Mide una porción de leche equivalente a otro ⅓ de la taza. Caliéntala lentamente en una cacerola a fuego medio, removiendo ocasionalmente sin dejar que hierva. El secreto técnico está en la temperatura: la leche de vaca debe alcanzar los 65 °C, la de soya 60 °C y la de almendra 54 °C para conservar su cremosidad.

Vierte la leche caliente sobre la base de café preparada en la taza.

El truco del espumado y montaje finalPara lograr la corona de espuma característica, toma la porción restante de leche caliente (el ⅓ final) en la cacerola. Coloca el espumador a media altura del recipiente, enciéndelo y acércalo lentamente a la superficie; muévelo de arriba abajo durante 30 a 45 segundos hasta obtener una consistencia densa y aireada.