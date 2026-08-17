MasterChef 24/7: Ver EN VIVO y ONLINE la transmisión HOY 16 de agosto de 2026 del domingo de eliminación; en directo y por internet a través de Azteca UNO

¡Llegó la hora! Los cocineros de MasterChef 24/7 buscan superar otro domingo de eliminación y encaminarse a la gran final del de la cocina más famosa de México. El día de hoy domingo 16 de agosto, Ixdit fue responsable de elegir equipos y quien los capitanearía. Este domingo los partipantes tendrán un desafío de equipo si quieren sobrevivir la eliminación.

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