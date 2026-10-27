Mezclar bicarbonato con agua oxigenada: para qué sirve y por qué se recomienda

A la hora de la limpieza del hogar podemos encontrar una gran cantidad de trucos caseros que sirven para poder desprenderse de los elementos comerciales que pueden tener muchos químicos. Una de las mezclas más poderosas es la de bicarbonato de sodio con agua oxigenada.

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Si juntas los dos elementos vas a tener un producto que contribuye a eliminar la suciedad, desinfectar superficies y blanquear prendas. Sin dudas, es una de las mezclas que no te puede faltar en tu hogar ya que los resultados son sobresalientes.

¿Cómo usar la mezcla de bicarbonato con agua oxigenada?

Ten en cuenta que la mezcla de bicarbonato de sodio con agua oxigenada actúa como un abrasivo suave que es ideal para eliminar la suciedad incrustada sin provocar daños en superficies, el agua oxigenada aporta propiedades blanqueadoras y antimicrobianas.

La mezcla de ambos da origen a una pasta que puede ser utilizada en baño, cocina, textiles y utensilios por lo que es ideal para la limpieza en general del hogar. Es por esto que debes saber cómo prepararla.

Para obtener esta pasta tienes que mezclar en un recipiente tres partes de bicarbonato de sodio con una parte de agua oxigenada (10 vol). El resultado debe ser cremoso como el de la pasta de dientes. Luego puedes guardarla durante algunos días en un recipiente cerrado.

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Entre las aplicaciones más populares nos encontramos con la limpieza de juntas y azulejos. Lo que debes hacer es aplicar la pasta con un cepillo de dientes viejo y frotar suavemente. Luego enjuagas y eliminas la suciedad. Puedes también aplicarlo en tablas de picar y recipientes para quitar el mal olor.

También puedes usar la mezcla para eliminar bacterias y restos de alimentos de los utensilios de cocina. En este caso tienes que cubrir con pasta los elementos y dejar actuar por 5 minutos. Otra opción es limpiar los cepillos de dientes, que deben ser sumergidos en una solución diluida durante 10 minutos para limpiarlos profundamente y luego enjuagar con abundante agua.

Por último, puedes usar esta mezcla en la ropa blanca para deshacer las manchas complicadas. Para ello tienes que disolver dos cucharadas en un balde con agua caliente y dejar las prendas en remojo durante 30 minutos para después lavar de la forma habitual.