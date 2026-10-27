La Granja VIP: Quiénes han sido eliminados y expulsados hasta la semana 8 del reality

Conforme pasan las semanas, la competencia se vuelve cada vez más impredecible en La Granja VIP y solo los más estrategas han seguido avanzando. Por lo que ya van siete eliminados y una expulsada, que por planes fallidos o por errores en su comportamiento, les cambió completamente la suerte y se les terminó el sueño de ser finalistas.

Eliminados de La Granja VIP: ellos son todos los Granjeros que quedaron fuera hasta el 25 de octubre

Abigail Pak "Coreañera" . No había quedado nominada en la Asamblea, pero Julio Camejo tuvo la Traición del Capataz y la mandó.

. No había quedado nominada en la Asamblea, pero Julio Camejo tuvo la Traición del Capataz y la mandó. María Karunna . Se salvó de la nominación por los Granjeros, hasta que cometió una falta al reglamento y la castigaron con la tabla.

. Se salvó de la nominación por los Granjeros, hasta que cometió una falta al reglamento y la castigaron con la tabla. Carlos Trejo . Por un poder de Manelyk no pudo ser salvado y quedó "clavado".

. Por un poder de Manelyk no pudo ser salvado y quedó "clavado". Kenny Avilés . Salió en la segunda semana consecutiva que el público la eligió para ir al Duelo de Nominados.

. Salió en la segunda semana consecutiva que el público la eligió para ir al Duelo de Nominados. Pascal Nadaud . Quedó eliminado por el poder que Natalia Alcocer compró durante la "Semana de las Tentaciones" en La Granja VIP.

. Quedó eliminado por el poder que Natalia Alcocer compró durante la "Semana de las Tentaciones" en La Granja VIP. Pimpinela Escarlata . Lo nominaron sin derecho a salvación por una falta que cometió en la convivencia.

. Lo nominaron sin derecho a salvación por una falta que cometió en la convivencia. Azalia Ojeda. Quedó empatada en la Asamblea y Julio Camejo la eligió para ser nominada. Luego la castigaron por su pelea con Rafa Mercadante y no tuvo posibilidades de ser salvada

¿A quién expulsaron de La Granja VIP y por qué?

En las dos temporadas de La Granja VIP solamente ha habido una expulsión directa, es decir, que ni los Granjeros ni el público tomaron la decisión. Se trata de Mónica Escobedo, quien quedó fuera de forma automática por cometer una infracción en contra de Niurka y romper las reglas sobre el contacto físico.

Este momento se vivió al límite, pues los nominados de esa semana se reunieron como siempre y fue en ese momento que Adal Ramones les pidió que lo dejaran a solas con la comediante. Cuando ella preguntó qué estaba pasando, se le explicó cuál fue la falta que cometió y, para que no le quedaran dudas de nada, le mostraron las imágenes donde aparece haciendo algo prohibido en la competencia.

OFICIAL: Mónica Escobedo es EXPULSADA de La Granja VIP por INFRACCIÓN contra el reglamento; así fue su reacción en VIDEO

Por lo que se le informó a Mónica Escobedo que su participación en La Granja VIP ya había terminado y aunque pudo dar réplica, solo justificó sus acciones. No le permitieron despedirse de sus compañeros y salió caminando mientras seguía defendiendo lo que pasó.