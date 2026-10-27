Ideas DIY: 3 propuestas originales para elaborar la corona y accesorios de Rumi con foami para niños

Las manualidades con foami (goma eva) son una opción fantástica para dar vida a nuestros personajes favoritos, para crear disfraces o para personalizar objetos que tenemos en casa. A través de las ideas DIY (Hazlo tú mismo) podemos conocer proyectos fáciles de abordar y sin gastar demasiado dinero.

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Las ideas DIY ni requieren de técnicas complejas y ese es uno de los factores que las han vuelto tan populares. Por lo tanto, si unimos este tipo de manualidades con los personajes del momento Rumi, Zoey y Mira, de Las Guerreras K-Pop, los resultados serán increíbles.

Ideas DIY con foami

Las Guerreras K-Pop es una película animada que ha capturado la fascinación de niños y jóvenes ya que combina la energía musical del pop coreano con emocionantes aventuras llenas de acción y fantasía. Entre sus personajes principales destaca Rumi, una talentosa artista y líder del grupo de guerreras.

Recrear su atuendo y distintivos es el sueño de muchos fanáticos y aquí es donde las ideas DIY entran en juego. En esta oportunidad, los proyectos que te presentaremos están enfocados en ayudarnos a diseñar la corona y los accesorios de este popular personaje.

¿Cómo hacer una corona de Rumi?

Los siguientes 3 proyectos DIY inspirados en Rumi ofrecen múltiples beneficios que van mucho más allá del ahorro económico. Esta práctica creativa estimula la motricidad fina, potencia la concentración y fomenta la imaginación de los más chicos al involucrarse en el proceso.

Para poder avanzar se requiere foami como materia prima principal por lo que solo restará prestar atención al paso a paso y así lograr resultados maravillosos:

Corona de foami escarchado con efecto 3D

Materiales: Foami brillante (amarillo dorado o morado, según la versión del atuendo), foami moldeable (o foami grueso de 3 mm), elástico plano suave, silicona fría y gemas adhesivas.

Paso a paso



Base y estructura: Traza y corta la silueta de la corona en foami dorado escarchado. Para darle firmeza sin sumar peso, pega una segunda capa de foami plano en la parte posterior. Detalles en relieve: Corta pequeños detalles ornamentales (rombos, crestas o estrellas) en foami morado o plateado y adhiérelos sobre la base para crear un contraste en tres dimensiones. Ajuste cómodo: Realiza dos pequeñas ranuras en los extremos laterales y pasa un elástico plano cubierto con una tira de foami para que se ajuste firmemente a la cabeza del niño sin apretar. Toque final: Decora los picos centrales con gemas sintéticas adhesivas que atrapen la luz al moverse.

Brazaletes y muñequeras "Pop Armor" con foami texturizado

Materiales: Foami metalizado o satinado (dorado y violeta), cierre de abrojo (velcro) adhesivo, cortadores de formas o tijeras de formas, y pintura acrílica negra o dorada.

Paso a paso



Medida a medida: Mide el contorno de las muñecas o antebrazos del niño y corta rectángulos de foami dorado con un margen extra de 2 cm para el cierre. Texturizado térmico: Con la ayuda de un adulto, calienta ligeramente el foami con una secadora de pelo o plancha (protegido con una tela) y presiónalo sobre una superficie con textura (como una malla o tela rugosa) para darle un grabado moderno y futurista. Superposición de capas: Pega tiras finas de foami violeta en los bordes superiores e inferiores para simular el borde de una armadura. Cierre práctico: Coloca tiras de velcro en los extremos para que los chicos puedan ponerse y quitarse los brazaletes de forma autónoma.

Emblema o cetro musical intercambiable de foami denso

Materiales: Foami de alta densidad (o goma eva común encastrada en capas), varilla de madera de baja densidad (tipo brocheta gruesa o tubo de cartón fino), pintura acrílica metálica y cintas de raso.

Paso a paso

