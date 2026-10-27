El potus o pothos es una de las plantas de interior más populares gracias a su resistencia. Sin embargo, debido a descuidos con el riego, falta de luz o plagas, es común que las guías se queden completamente calvas, dejando únicamente tallos largos, verdes y sin una sola hoja.

La buena noticia es que esta especie es extremadamente resiliente. En sus tallos se esconden yemas dormidas y nudos capaces de generar un sistema de raíces y brotes nuevos desde cero.

Para lograrlo, el método más fácil y con mayor tasa de éxito no es dejar la planta como está, sino aplicar la técnica de recortar y propagar en agua.

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¿Por qué se queda un potus sin hojas?

Antes de actuar, es vital entender que si el tallo sigue verde, la planta continúa viva. El potus suele tirar sus hojas por dos extremos.

La tierra se seca tanto que la planta sacrifica el follaje para no morir deshidratada. Las raíces se pudren por encharcamiento, impidiendo que los nutrientes suban a las hojas.

Cómo revivir un potus sin hojas: el método más fácil|Pexels: SHOX ART

El método más fácil para revivir un potus sin hojas

Esta técnica aprovecha la capacidad de los nudos para activar el crecimiento. Necesitarás unas tijeras de jardinería o cúter, alcohol para desinfectar, un frasco o recipiente de vidrio transparente y agua reposada o filtrada.

Limpia tus tijeras con alcohol para evitar que bacterias u hongos entren en los cortes del tallo. Examina las guías peladas y localiza los nudos. Cada uno de esos puntos es capaz de dar vida a una nueva raíz y a una rama.

Corta el tallo largo en secciones pequeñas de unos 5 a 8 centímetros. Asegúrate de que cada pedazo de tallo tenga al menos de uno a dos nudos.

Cómo revivir un potus sin hojas: el método más fácil|Pexels: Abhinav Bhardwaj

Llena tu frasco con agua e introduce los esquejes. El extremo del tallo que crecía originalmente hacia abajo debe quedar sumergido, y la parte que iba hacia arriba debe apuntar al aire.

Deja un par de nudos bajo el agua y el resto expuestos. Coloca el frasco en un lugar cálido que reciba mucha luz indirecta brillante. Evita a toda costa el sol directo, ya que podría calentar de más el agua y quemar los futuros brotes.

