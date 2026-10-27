Cómo desenredar el cabello después de lavarlo

Uno de los principales problemas que surge después de lavar el cabello es el poder desenredarlo ya que se pueden presentar uno o varios nudos. Es por esto que te vamos a contar cómo hacerlo correctamente para manejar la melena con más cuidado.

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Lo ideal es poder trabajar por secciones, pero debes emplear un desenredante para facilitar este paso. Ten en cuenta que los desenredantes tienen la capacidad de acondicionar y ayudan a conseguir un acabado pulido. Ten en cuenta que con algunos productos podrás obtener mayor suavidad.

¿Cómo desenredar el pelo luego de haberlo lavado?

El primer paso es poder retirar el exceso de agua con una toalla mediante presiones suaves. Luego aplica un desenredante y distribúyelo por las zonas que necesitan ayuda. En un cabello fino conviene comenzar con poca cantidad e ir ajustando en los siguientes lavados para no pasarte.

Luego continúa separando la melena en secciones, toma cada mechón por encima de la zona enredada y empieza por las puntas. Una vez que el peine pase con facilidad vas a subir unos centímetros y repite hasta completar el largo. Puedes ayudarte con los dedos a abrir los nudos más localizados antes de pasar el cepillo.

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Para quienes tienen la melena rizada deben trabajarla con el acondicionador y el cabello húmedo. El pelo fino debe ser desenredado con cuidado para evitar romperlo. Si un nudo se te resiste, añade un poco de acondicionador en esa zona y dedícale más tiempo.

Estos pasos son sencillos y fáciles de replicar por lo que puedes hacer el proceso de desenredar mucho más tolerable. Además, no vas a comprometer tu salud capilar. Entre los productos más recomendados nos encontramos con, Equave Hydro de Revlon Professional: el bifásico, Salerm 21 Silk Protein: para repartir con las manos, Incredible Milk de milk_shake: suavidad antes de peinar y UniqOne Lotus Flower de Revlon Professional: desenredado y acabado.