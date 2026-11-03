4 ideas para que la encimera de tu cocina se vea más limpia y ordenada

La cocina es uno de los lugares más importantes dentro del hogar y es que debemos asegurarnos que esté ordenada, limpia y libre de posibles amenazas que pueden llegar a complicar el bienestar y la tranquilidad. Y sin dudas que uno de los muebles que no puede faltar y que cumple un rol clave es la encimera, que es donde se realizarán todo tipo de tareas y que tiene que estar ordenada, por lo que te vamos a compartir cuatro trucos para que se vea ordenada y limpia en todo momento.

La encimera, tal como anticipábamos, es fundamental dentro de una cocina, teniendo en cuenta que se trata de una superficie horizontal, plana y resistente que se coloca sobre los muebles bajos en cocina y que forma parte del área de trabajo, en donde se realizará la manipulación de los alimentos, como así también el lavado y la limpieza de los utensilios.

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Por qué es importante mantener limpia la encimera

Por otro lado, es fundamental mantener la encimera de la cocina limpia, teniendo en cuenta que es la principal zona de trabajo en donde se manipulan los alimentos, brinda una seguridad alimentaria, al cuidado de la salud y brinda higiene y seguridad; sumado a que puede aparecer la humedad, el moho y algunos insectos. Por eso, hay cuatro ideas para poder mantener la encimera limpia.

4 ideas para que la encimera de tu cocina se vea limpia