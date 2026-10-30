Mientras en México solemos asociar una silla con cuatro patas, en Japón existe una silla sin patas

Cuando pensamos en una silla , generalmente imaginamos un asiento con cuatro patas, respaldo y una estructura elevada del suelo. Sin embargo, en Japón existe una alternativa que rompe con esta idea: las sillas sin patas, diseñadas para utilizarse directamente sobre el piso. Aunque su apariencia puede resultar extraña para quienes están acostumbrados a los muebles tradicionales de Occidente, este tipo de asiento responde a una forma diferente de aprovechar los espacios y disfrutar de actividades cotidianas como leer, descansar o comer.

Esta propuesta está relacionada con la tradición japonesa de sentarse cerca del suelo, una característica que también puede apreciarse en los espacios interiores tradicionales del país. De acuerdo con Japan House London, la arquitectura y el diseño japonés reflejan una filosofía en la que la sencillez, la funcionalidad y el aprovechamiento del espacio tienen un papel importante. Por eso, los muebles bajos y los espacios con tatami forman parte de una manera particular de organizar el hogar.

¿Cómo se llama la silla japonesa que no tiene patas?Este

Este asiento se conoce como zaisu y es una silla japonesa que cuenta con respaldo, pero no tiene patas. En lugar de elevarse del suelo, su base descansa directamente sobre la superficie, lo que permite sentarse con mayor comodidad sin abandonar la costumbre de utilizar muebles bajos.

A diferencia de un cojín convencional, la zaisu ofrece soporte para la espalda y puede tener una estructura de madera, metal o materiales acolchados. Algunos modelos incluyen un asiento suave y un respaldo curvo, mientras que otros cuentan con diferentes niveles de inclinación para adaptarse a las preferencias de cada persona.

El zaisu es una silla japonesa sin patas.|(Especial/Canva)

Su origen está relacionado con las habitaciones tradicionales japonesas, donde los pisos suelen estar cubiertos con tatami, unas esteras elaboradas con fibras vegetales. En estos espacios es habitual utilizar mesas bajas y cojines llamados zabuton para sentarse. La zaisu surgió como una alternativa para ofrecer apoyo a la espalda sin necesidad de incorporar una silla convencional.

Actualmente, este concepto también se adapta a los hogares modernos. Por ejemplo, MaviGadget presenta una silla japonesa sin patas con respaldo curvo de madera y asiento acolchado. De acuerdo con la descripción del producto, puede utilizarse en salas, dormitorios, rincones de lectura y espacios destinados a la meditación. Su diseño compacto permite crear una zona de descanso sin ocupar demasiado espacio.

¿Qué ventajas tiene utilizar una silla sin patas?

Una de sus principales ventajas es que permite aprovechar espacios pequeños, ya que no necesita una estructura elevada ni ocupa el volumen de una silla tradicional. También puede combinarse con mesas bajas para crear un rincón de lectura, una zona para tomar el té o un espacio de descanso.

Así lucen los comedores japoneses.|(Especial)

Además, su diseño minimalista puede integrarse fácilmente en decoraciones de inspiración japonesa, escandinava o contemporánea. Así, la silla zaisu demuestra que un mueble no necesita tener cuatro patas para ser funcional: también puede ofrecer comodidad y practicidad desde el suelo.