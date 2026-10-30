Modo Halloween en WhatsApp: guía para activarlo en Android y iOS

Por fin llegó el fin de semana para celebrar de manera plena la Noche de Brujas. Por ello, WhatsApp es un espacio que podría ayudarte a estar completamente en Modo Halloween. En ese sentido, este es el método para personalizar tu aplicación de mensajería con la temática de esta celebración que se puede catalogar como de talla mundial.

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¿Cómo activar el Modo Halloween en WhatsApp?

Algunos nunca han hecho ninguna personalización, por ello se indica que no debes descargar ninguna aplicación externa ni herramientas extrañas. Sin embargo, un primer consejo es observar en tu tienda de aplicaciones si la versión de WhatsApp con la que cuentas te permite la personalización para convertirla en Modo Halloween.

De esta forma (ya sea en Android o iOS) ve a la opción de CONFIGURACIÓN, elige Foto de Perfil y cámbiala por una que sea alusiva a la fecha. Lo mismo se puede aplicar con los fondos de los chats y los colores en los que busques que tu aplicación se mantenga durante los próximos días.

Allí la clave es jugar un poco con la imaginación y los elementos que te agraden. Puedes variar en cuanto a las imágenes o personajes que pondrás en las fotos o fondos. O simplemente te vas con un clásico naranja, rellenando con fantasmitas y telarañas o arañas para activar el Modo Halloween.

¿Meta Al puede activar en automático el Modo Halloween?

Pese a que la Inteligencia Artificial de WhatsApp te puede ayudar a personalizar e incluso a través de la creación de imágenes propias con las instrucciones que le des, el procedimiento sería muy similar. Es decir, si quieres activar el Modo Halloween con Meta Al, primero debes crear fotos que se convertirán en tus imágenes de perfil, fondo de chat o collages para colocar en los distintos espacios de la aplicación de mensajería.

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Por ello, debes estar dispuesto a invertir un poco de tu tiempo en la creación del mundo tipo Halloween que busques emplear. Este lo puedes dejar el tiempo que quieras en WhatsApp y disfrutar totalmente en la onda de esta festividad.