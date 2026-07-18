5 diseños de Milky Lime Nails, la manicura verde que rejuvenece las manos y es tendencia

Las Milky Lime Nails rejuvenecen las manos porque combinan el efecto translúcido de las populares milky nails con un suave tono verde lima pastel que aporta luz a la piel y un aspecto fresco a la manicura. Gracias a su acabado delicado, esta tendencia favorece a distintos tonos de piel y se adapta tanto a uñas cortas como largas, convirtiéndose en una de las propuestas más elegantes de la temporada.

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En lugar de recurrir a verdes intensos o neón, este diseño de uñas en tendencia apuesta por una mezcla de pigmentos lechosos con un matiz verde muy sutil que recuerda al color de una lima mezclada con leche. El resultado es perfecto para quienes desean incorporar color sin renunciar a un estilo minimalista.

Milky Lime Nails: 5 diseños que son tendencia en 2026

Las posibilidades de esta manicura son muy variadas, pero estos 5 diseños destacan por su elegancia y facilidad para combinar con cualquier look.



Milky Lime clásico: una base translúcida con un ligero matiz verde lima y acabado ultrabrillante. Es la versión más minimalista de la tendencia y una excelente opción para el día a día. Francesa Milky Lime: la clásica manicura francesa se actualiza con una base lechosa y una punta en verde lima pastel. El contraste es sutil y aporta un toque moderno sin perder sofisticación. Milky Lime con efecto glazed: sobre la base verde lechosa se aplica un polvo nacarado o cromado que refleja la luz y crea un acabado luminoso inspirado en la tendencia glazed nails. Milky Lime con micro flores blancas: pequeñas flores dibujadas a mano sobre una base verde translúcida crean una manicura romántica y fresca, ideal para primavera y verano. Milky Lime con detalles dorados: finas líneas metálicas o pequeños puntos dorados aportan un efecto de lujo discreto que eleva la sencillez del color y convierte la manicura en una opción perfecta para eventos especiales.

La reconocida artista de uñas Betina Goldstein, colaboradora habitual de importantes firmas de moda, ha destacado que los esmaltes translúcidos con matices de color seguirán marcando tendencia porque "aportan profundidad y luminosidad sin ocultar la belleza natural de la uña". En la misma línea, Jin Soon Choi, fundadora de JINsoon, sostiene que las manicuras con acabados lechosos son una de las opciones más favorecedoras por su apariencia limpia y sofisticada.

¿Qué son las Milky Lime Nails y por qué rejuvenecen las manos?

Las Milky Lime Nails son una evolución del clásico efecto milky nails. En lugar de utilizar un esmalte completamente blanco o transparente, esta tendencia incorpora un delicado pigmento verde lima pastel que suaviza el color.

Según especialistas de Nailpro, las manicuras con bases translúcidas continuarán dominando las tendencias de 2026 porque ayudan a que las uñas luzcan saludables y hacen que el crecimiento natural sea menos evidente. Además, los tonos pastel con efecto lechoso ofrecen un resultado mucho más refinado que los colores completamente opacos.

El verde suave es uno de los colores protagonistas de la temporada debido a su conexión con la naturaleza y a su capacidad para transmitir calma y frescura. Cuando se combina con acabados brillantes y translúcidos, el efecto resulta especialmente elegante.

Los expertos recomiendan llevar esta tendencia en uñas ovaladas, almendradas cortas o squoval, ya que estas formas potencian el aspecto delicado del esmalte. Complementar la manicura con una buena hidratación de manos y cutículas ayuda a resaltar aún más el brillo característico del acabado milky.