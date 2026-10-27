Cómo lograr una mirada más abierta después de los 50 sin rímel negro

El maquillaje de ojos puede transformar la mirada después de los 50, especialmente cuando se eligen productos y técnicas que aportan luminosidad. En este sentido, el rímel negro deja de ser la única alternativa para resaltar las pestañas.

Existen otros trucos sencillos que ayudan a conseguir una mirada más abierta y fresca sin necesidad de recargar el maquillaje. Conoce tres opciones para renovar tu rutina y destacar los ojos.

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¿Cómo destacar los ojos después de los 50 sin usar rímel negro?

Después de los 50, existen alternativas al rímel negro que ayudan a resaltar los ojos y conseguir una mirada más luminosa. La clave está en elegir tonos y técnicas que aporten definición sin endurecer las facciones.

1. Cambiar el rímel negro por uno marrón

La máscara marrón oscuro define las pestañas con un contraste más suave que el negro intenso. Es una alternativa ideal para el maquillaje diario y para quienes buscan un acabado natural. Aplícala desde la raíz hasta las puntas con movimientos suaves en zigzag para distribuir el producto de manera uniforme.

2. Utiliza rizador de pestañas

Curvar las pestañas antes de aplicar la máscara ayuda a dirigirlas hacia arriba y puede crear el efecto de una mirada más abierta. Para hacerlo, coloca el rizador sobre las pestañas limpias, cerca de la raíz, y presiona suavemente sin pellizcar la piel.

3. Suavizar el maquillaje de las pestañas inferiores

Aplicar demasiado rímel en las pestañas inferiores puede acentuar las sombras debajo de los ojos. Para conseguir un aspecto más fresco, puedes utilizar una cantidad mínima de máscara marrón o dejar esa zona sin maquillar. Complementa el resultado con un lápiz marrón difuminado en la línea superior para aportar profundidad sin endurecer la mirada.

¿Cómo tratar del piel madura?

Para cuidar la piel madura, es importante elegir productos que ayuden a mantener la hidratación y proteger la barrera cutánea. Limpia el rostro con fórmulas suaves, aplica una crema nutritiva y utiliza protector solar a diario para prevenir el daño causado por los rayos UV. Además, evita exfoliaciones agresivas y adapta la rutina a las necesidades de tu piel para favorecer una apariencia saludable y luminosa.