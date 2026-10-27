Cómo usar el delineador Borgoña para una mirada más elegante

El delineador borgoña se posiciona como una de las tendencias de maquillaje más elegantes del otoño. Su tono rojizo oscuro aporta un toque sofisticado a la mirada y ofrece una alternativa al clásico delineado negro.

Además de combinar con distintos estilos, este color permite crear desde looks sutiles hasta propuestas más llamativas. Conoce cómo llevarlo para destacar los ojos y darle un giro original a tu maquillaje.

Kevyn “Bicolor” Contreras y Julio Camejo son sancionados por NO RESPETAR el Juego de Clasificación en La Granja VIP

¿Cómo generar un delineado elegante con el tono Borgoña?

El delineador borgoña es el aliado perfecto para lograr una mirada sofisticada y distinguida, ofreciendo una alternativa más suave y cálida que el negro tradicional. Este matiz vino resalta de forma magistral los ojos verdes, avellana y marrones, aportando profundidad e intensidad inmediata. Al incorporar este tono en tu rutina, consigues definir los rasgos de manera natural sin endurecer las facciones.

Para una aplicación impecable, comienza preparando el párpado con un corrector o prebase que unifique el tono de la piel. Traza luego una línea fina pegada a la raíz de las pestañas superiores y difumínala suavemente hacia el extremo exterior si buscas rasgar la mirada. Si prefieres un acabado más envolvente, puedes delinear ligeramente el tercio externo de la línea inferior para darle una dimensión única a tu estilo.

Para culminar este look con elegancia, combina el delineador borgoña con sombras neutras en tonos beige, champán o topo. El secreto para un resultado impecable reside en aplicar abundante máscara de pestañas negra, creando un contraste limpio que define la mirada. Así obtendrás un maquillaje moderno, pulido y versátil, ideal tanto para el día a día como para una ocasión especial.

¿Cómo preparar la piel antes de maquillar?

Para preparar la piel correctamente antes del maquillaje, limpia primero tu rostro con un limpiador suave para eliminar impurezas y exceso de grasa. Aplica luego un tónico hidratante que equilibre el pH y suma un suero según tus necesidades. A continuación, masajea una crema hidratante ligera para aportar flexibilidad y suavidad. Por último, coloca protector solar de rápida absorción: este paso garantiza un lienzo uniforme, fresco y libre de parches.