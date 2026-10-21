Cómo usar sombras de ojos en lápiz para realzar la mirada a los 50 años y evitar enmarcar las arrugas

Las sombras de ojos en lápiz es una presentación que se ha vuelto popular entre las usuarias, por ser una forma de aplicar el producto en zonas muy especificas, pero hay que tener cuidado en la forma en que se aplica, ya que puede enmarcar las arrugas que tengamos. Para realzar tu mirada a los 50 años debes hacer los siguientes pasos:



Prepara tu parpado, agrega contorno de ojos para hidratas, añade una prebase o corrector ligero, difuminamos. Sellamos con un poco de polvo traslucido. Aplica colores suaves (neutros, marrones, gris o chocolate). Pasa el producto a ras de las pestañas, pero concentra el color de la mitad del ojo al extremo exterior. Con una brocha pequeña difumina el trazo hacia afuera y arriba. Agrega sombra beige o nude en el lagrimal o en el centro del parpado para darle luz a tu mirada. Finalmente, riza tus pestañas y agrega rímel.

¿Qué colores de sombras de ojos debemos usar?

A los 50 años, hay que tener cuidado con el tipo de sombras de ojos en lápiz que escogemos, ya que ciertos tonos se pueden encargar de enmarcar las arrugas en exceso, haciendo que sean más notorias.

Por esas razones hay que evitar usar tonos demasiado oscuros y con mucho glitter, en ambos casos se encargará de marcar las líneas, además de endurecer las facciones. Sigue los tips anteriores para que puedas realzar tu mirada al instante.

¿Cómo hacer para que dure más las sombras de ojos?

Para que tus sombras de ojos en lápiz duren más tiempo, es importante que prepares la piel previamente con prebase o correctos, además de tener la zona libre de suciedad para que el producto permanenzca en la piel por más tiempo.

Otros de los tips que puedes intentas es aplicar un poco de spray fijador a tu brocha para después hacer la aplicación del producto en el parpado móvil. Con todos los consejos anteriores lograras sellas la sombra, además de realzar tu mirada a los 50 años sin tener que enmarcar las arrugas en exceso.