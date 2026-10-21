Cómo hacer un copo de nieve para tu Árbol de Navidad con bloques de juguete reciclados

Una de las fechas más esperadas por muchas familias es la llegada de la Navidad, y es que se trata de una celebración en la que se reúne toda la familia para compartir un momento agradable. Por otro lado, si hay algo muy esperado es el armado del árbol de Navidad, que es un clásico de todos los hogares y que no puede faltar en ningún momento, ya que hay algunos adornos que sí o sí tienen que estar presentes, como en este caso el copo de nieve, y te vamos a compartir el paso a paso para que lo hagas con bloques de juguetes.

No hay dudas que uno de los momentos más importantes para muchas familias es el armado del árbol de Navidad, y es que se ha convertido en un ritual del que ninguno se lo quiere perder, ya que cada uno aportará con lo suyo para decorar este adorno tan representativo de la Navidad y endonde cada objeto tiene su significado.

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Por otro lado, no hace falta gastar tanto dinero en decorar el árbol de Navidad, teniendo en cuenta que con objetos reciclados, podremos crear diversos adornos que nos permitirán darle un estilo más moderno, casero y con materiales que tenemos en casa. Si te han sobrado bloques de juguetes, o más conocidos como LEGOS, no debes dejar de probar en este copo de nieve que será ideal para esta Navidad.

Materiales para el copo de nieve para el Árbol de Navidad

6 círculos de 3 enganches

6 cuadros blancos de 2x2

6 baldosas blancas 1x1

6 baldosas blancas de 2x2

6 piezas en forma de L blancas 1x2x2

1 placa 1x1 negra con portalámparas

Cinta

Cómo hacer el copo de nieve para el Árbol de Navidad