Los peluqueros coinciden en que estos son los colores de pelo que más rejuvenecen más allá de los 50

A partir de los 50 años, la piel del rostro suele perder un poco de su luminosidad natural y se vuelve ligeramente más clara. Por ello, los peluqueros expertos coinciden en que los mejores colores de pelo antiedad son los que aportan dimensión, en lugar de enfocarse en la cobertura de canas.

Mantener el mismo tinte oscuro o plano que usabas en tu juventud puede ser un error grave de estilismo, ya que los colores muy rígidos tienden a endurecer las facciones, marcar las ojeras y acentuar las líneas de expresión.

Las tendencias globales apuntan hacia gamas cremosas y personalizadas. Hoy re revelamos las opciones más recomendadas por los salones de belleza internacionales.

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Los colores de pelo que rejuvenecen el rostro después de los 50 años

El rubio miel y mantequilla

Su base dorada aporta una inmensa calidez que disimula el cutis apagado. Además, es el tono ideal si tienes muchas canas, ya que la raíz se funde de forma completamente natural con el color y el crecimiento es casi imperceptible.

Los castaños iluminados: caramelo y cashmere

Si prefieres mantener tu base oscura y no quieres pasar al bando de las rubias, la regla de oro de los peluqueros es aclarar tu cabello entre uno y dos tonos incorporando reflejos estratégicos.

Los castaños iluminados: caramelo y cashmere

El rubio champán

Para las mujeres con subtonos de piel neutros o fríos que no se sienten cómodas usando reflejos dorados o cobrizos intensos, esta es la alternativa perfecta.

El rubio champán

El cobrizo suave o rubio fresa

Los tonos rojizos y cobrizos son excelentes aliados antiedad, siempre y cuando se trabaje con sus variantes más dulces y delicadas.

El cobrizo suave o rubio fresa

El color que debes evitar por completo

El negro absoluto o los tonos azabache planos son los colores que debes evitar por completo. Aunque se tiene la falsa creencia de que los oscuros tapan mejor las canas, la realidad es que crean un contraste demasiado duro con la piel madura.

Muchas veces marcan las sombras del rostro, hacen que la raíz blanca resalte como una línea divisoria muy evidente a los pocos días de teñido y endurecen mucho las facciones.

