Los 2 ingredientes de cocina que debes usar si pasas mucho tiempo de pie

Hay personas que suelen estar muchas horas de pie durante el día, ya sea caminando o por sus trabajos y esto lleva a que al llegar a la casa, tengan algunos dolores en los pies o los sientan pesados e incluso con mal olor. Lo que puede influir también es el tipo de calzado que vamos a utilizar, por lo que la limpieza será fundamental. De acuerdo a lo que explicaron algunos especialistas, hay dos ingredientes que podrás usar si estás mucho tiempo de pie.

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Tal como mencionábamos, son muchas las personas que a diario pasan varias horas parados y recién pueden descansar cuando llegan a casa; y que esto puede ocasionar serios problemas en los pies como ampollas y tener dificultades a la hora de caminar. Es por eso que cuidarlos al llegar a nuestro hogar será un momento clave y que evitemos cansancio y pesadez en la zona, que es una de las más sensibles.

De acuerdo a algunos expertos, el estar mucho tiempo parado provocará fatiga muscular, hinchazón, y sobrecarga en articulaciones y columna; y que a largo plazo esto reducirá el flujo sanguíneo y aumenta el riesgo de desarrollar trastornos crónicos como várices. Es por este motivo que los especialistas recomiendan utilizar dos ingredientes de cocina que contribuirán al cuidado de los pies y evitar hinchazón en la zona.

Los 2 ingredientes que debes usar para aliviar tus pies

Los dos ingredientes que debes mezclar para los pies si estás mucho tiempo parado es el azúcar y el romero, y es una combinación que se destaca por los efectos exfoliantes y por la sensación de frescura. El azúcar ayudará a eliminar células muertas acumuladas en la superficie de la piel; en tanto que la hierba aromática contiene compuestos con propiedades antioxidantes y antimicrobianas. Además, entre los beneficios, contribuirá a la sensación de descanso luego de permanecer horas de pie; suaviza las zonas más resecas, entre otras.

Ingredientes para esta mezcla

1 litro de agua

1 puñado de hojas de romero frescas

2 cucharadas de azúcar

Cómo preparar esta mezcla para los pies