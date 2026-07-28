Los 2 ingredientes de cocina que debes usar si pasas mucho tiempo de pie
Si notas pesadez en la zona, es mejor que combines estos dos ingredientes.
Hay personas que suelen estar muchas horas de pie durante el día, ya sea caminando o por sus trabajos y esto lleva a que al llegar a la casa, tengan algunos dolores en los pies o los sientan pesados e incluso con mal olor. Lo que puede influir también es el tipo de calzado que vamos a utilizar, por lo que la limpieza será fundamental. De acuerdo a lo que explicaron algunos especialistas, hay dos ingredientes que podrás usar si estás mucho tiempo de pie.
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Tal como mencionábamos, son muchas las personas que a diario pasan varias horas parados y recién pueden descansar cuando llegan a casa; y que esto puede ocasionar serios problemas en los pies como ampollas y tener dificultades a la hora de caminar. Es por eso que cuidarlos al llegar a nuestro hogar será un momento clave y que evitemos cansancio y pesadez en la zona, que es una de las más sensibles.
De acuerdo a algunos expertos, el estar mucho tiempo parado provocará fatiga muscular, hinchazón, y sobrecarga en articulaciones y columna; y que a largo plazo esto reducirá el flujo sanguíneo y aumenta el riesgo de desarrollar trastornos crónicos como várices. Es por este motivo que los especialistas recomiendan utilizar dos ingredientes de cocina que contribuirán al cuidado de los pies y evitar hinchazón en la zona.
Los 2 ingredientes que debes usar para aliviar tus pies
Los dos ingredientes que debes mezclar para los pies si estás mucho tiempo parado es el azúcar y el romero, y es una combinación que se destaca por los efectos exfoliantes y por la sensación de frescura. El azúcar ayudará a eliminar células muertas acumuladas en la superficie de la piel; en tanto que la hierba aromática contiene compuestos con propiedades antioxidantes y antimicrobianas. Además, entre los beneficios, contribuirá a la sensación de descanso luego de permanecer horas de pie; suaviza las zonas más resecas, entre otras.
Ingredientes para esta mezcla
- 1 litro de agua
- 1 puñado de hojas de romero frescas
- 2 cucharadas de azúcar
Cómo preparar esta mezcla para los pies
- Hervir el romero en un litro de agua por 5 minutos
- Dejar que la infusión se enfríe hasta alcanzar una temperatura tibia y confortable
- Colar el líquido para retirar las hojas
- Añadir dos cucharadas de azúcar y mezclar ligeramente
- Sumergir los pies por 15 minutos
- Masajear suavemente las zonas más ásperas con movimientos circulares