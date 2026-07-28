OFICIAL: Natanael Cano anuncia imperdible concierto en el Estadio GNP de la CDMX, conoce la fecha, preventas, venta y posibles precios de los boletos

La tarde de este lunes 27 de julio y de manera completamente imprevista “El Rey de los Corridos Tumbados”, Natanael Cano anunció un imperdible concierto en el Estadio GNP de la Ciudad de México como parte de 'Vol. 1 Tour', donde sus miles de fanáticos harán hasta lo imposible para conseguir entradas.

Aunque han pasado varios meses de la última presentación que “El Nata” tuvo en la CDMX tras haberse presentado en el Coca-Cola Flow Fest de 2025, el sonorense ha pasado ya casi dos años sin presentarse de manera individual en la capital, por lo que este regreso ha despertado grandes expectativas.

¿Cuándo es el concierto de Natanael Cano en la CDMX?

En el cartel revelado en redes sociales, el cantante de 25 años confirmó que estará presentándose el próximo viernes 18 de septiembre en el Estadio GNP de la CDMX, donde probablemente escucharemos las canciones que le han dado la vuelta al mundo en los últimos años y que harán una noche inolvidable.

Y como si fuera poco, Natanael Cano también anunció fechas en Guadalajara, donde estará presentándose en el Coliseo GNP Seguros el 25 de septiembre y estaría por confirmarse su fecha en Monterrey.

¿Qué precio tienen los boletos del concierto de Natanael Cano en CDMX?

De momento no se ha compartido el precio oficial que las entradas del concierto de Natanael Cano en CDMX tendrán, aunque de acuerdo a sus últimos shows, hay quienes esperan que estas ronden los $1,300 y los $20,000, por lo que tendremos que estar atentos a los próximos días en que se revelen los precios finales para esta fecha.

¿Cuándo es la preventa y venta de boletos para el concierto de Natanael Cano en el Estadio GNP?

A su vez, se anunció que la preventa bancaria será este jueves 30 de julio en punto de las 2:00 pm a través del servicio de TicketMaster, por lo que te recomendamos estar atento para que alcances un lugar en la fila virtual.

La venta de boletos del concierto será este próximo viernes 31 de julio, por lo que te recomendamos estar atento a la plataforma oficial de venta de este concierto.