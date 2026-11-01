Poner una hoja de laurel en la ventana: quiénes lo recomiendan y para qué sirve

El laurel es una de las plantas aromáticas más importantes de todas y que tiene la particularidad de no sólo utilizarse en la cocina para darle sabor a muchos platillos, sino que también se le atribuyen propiedades medicinales o espirituales, como es el caso del Feng Shui. Esta disciplina de origen chino que busca la armonía en los espacios y buscar el bienestar, compartieron el significado de colocar unas hojas de esta planta aromática en la ventana, para qué sirve y qué beneficios puede tener.

Lo que debemos decir del laurel y sus hojas es que se destacan por su textura rígida, por un aroma penetrante y por las múltiples apariciones culinarias y medicinales; y que tienen la particularidad no sólo de condimentar platillos, sino que además se usan para infusiones y hasta incluso para espantar insectos y roedores. Pueden llegar a medir entre los 3 a 9 centímetros y que en el último tiempo ha ganado muchos adeptos.

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El Feng Shui es una de las disciplinas más importantes de todas e históricas, ya que se trata de una práctica de origen chino que tiene como objetivo encontrar la armonía en los espacios mediante la combinación de sus elementos y permitir que el Chi pueda fluir libremente. Además, para esta técnica, el laurel cumple un rol clave y es que es considerado como una planta sagrada que representa la protección, la sabiduría, la prosperidad y colocar hojas de esta planta en la ventana es una práctica ancestral, por lo que este es el significado, según el Feng Shui.

Qué significa poner una hoja de laurel en la ventana