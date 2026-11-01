Horóscopo de hoy domingo 1 de noviembre: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

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Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este domingo 1 de noviembre de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 1 de noviembre de 2026

Hoy, domingo 1 de noviembre de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la Luna en Leo impulsa tu creatividad y las ganas de disfrutar de nuevas experiencias. Comparte tiempo con alguien especial y evita los gastos motivados por el entusiasmo del momento.

: la Luna en Leo impulsa tu creatividad y las ganas de disfrutar de nuevas experiencias. Comparte tiempo con alguien especial y evita los gastos motivados por el entusiasmo del momento. Tauro : el domingo será ideal para descansar y recuperar la tranquilidad en tu entorno familiar. Una conversación afectuosa puede resolver diferencias y organizar tus recursos te dará seguridad.

: el domingo será ideal para descansar y recuperar la tranquilidad en tu entorno familiar. Una conversación afectuosa puede resolver diferencias y organizar tus recursos te dará seguridad. Géminis : tu facilidad para comunicarte favorecerá los encuentros y las nuevas conexiones. Dedica tiempo a una actividad que te relaje y analiza con prudencia cualquier propuesta económica.

: tu facilidad para comunicarte favorecerá los encuentros y las nuevas conexiones. Dedica tiempo a una actividad que te relaje y analiza con prudencia cualquier propuesta económica. Cáncer : la jornada te invita a prestar atención a tus necesidades personales y evitar preocupaciones innecesarias. Un gesto de cariño fortalecerá tus vínculos y controlar las compras te permitirá mantener el equilibrio.

: la jornada te invita a prestar atención a tus necesidades personales y evitar preocupaciones innecesarias. Un gesto de cariño fortalecerá tus vínculos y controlar las compras te permitirá mantener el equilibrio. Leo : con la Luna transitando tu signo, tendrás mayor entusiasmo y ganas de expresar tus sentimientos. Aprovecha para renovar tus hábitos, disfrutar de tus afectos y avanzar con prudencia en tus proyectos materiales.

: con la Luna transitando tu signo, tendrás mayor entusiasmo y ganas de expresar tus sentimientos. Aprovecha para renovar tus hábitos, disfrutar de tus afectos y avanzar con prudencia en tus proyectos materiales. Virgo : será conveniente bajar el ritmo y reservar momentos de descanso antes de comenzar la semana. Una charla sincera puede aclarar un asunto sentimental y revisar tus cuentas evitará imprevistos.

: será conveniente bajar el ritmo y reservar momentos de descanso antes de comenzar la semana. Una charla sincera puede aclarar un asunto sentimental y revisar tus cuentas evitará imprevistos. Libra : la Luna en Leo favorece los encuentros sociales y los proyectos compartidos. Una amistad puede acercarte a una oportunidad interesante, pero evita comprometer recursos sin evaluar las condiciones.

: la Luna en Leo favorece los encuentros sociales y los proyectos compartidos. Una amistad puede acercarte a una oportunidad interesante, pero evita comprometer recursos sin evaluar las condiciones. Escorpio : el domingo invita a organizar tus prioridades y reconocer qué situaciones necesitas cambiar. Busca tranquilidad en tus relaciones y administra tus gastos con mayor atención.

: el domingo invita a organizar tus prioridades y reconocer qué situaciones necesitas cambiar. Busca tranquilidad en tus relaciones y administra tus gastos con mayor atención. Sagitario : la energía de la Luna en Leo favorece el entusiasmo, los viajes y las experiencias diferentes. Disfruta de tus vínculos, pero reserva tiempo para descansar y mantener tus finanzas en orden.

: la energía de la Luna en Leo favorece el entusiasmo, los viajes y las experiencias diferentes. Disfruta de tus vínculos, pero reserva tiempo para descansar y mantener tus finanzas en orden. Capricornio : dedica tiempo a resolver asuntos domésticos y recuperar la armonía en tu entorno. Una conversación cercana puede aportarte tranquilidad y planificar tus próximos gastos te ayudará a evitar excesos.

: dedica tiempo a resolver asuntos domésticos y recuperar la armonía en tu entorno. Una conversación cercana puede aportarte tranquilidad y planificar tus próximos gastos te ayudará a evitar excesos. Acuario : la Luna en tu signo opuesto complementario pone el foco en tus relaciones y te invita a fortalecer los acuerdos afectivos. Escucha otras perspectivas, cuida tu energía y evita decisiones económicas apresuradas.

: la Luna en tu signo opuesto complementario pone el foco en tus relaciones y te invita a fortalecer los acuerdos afectivos. Escucha otras perspectivas, cuida tu energía y evita decisiones económicas apresuradas. Piscis: aprovecha el domingo para desconectar de las obligaciones y recuperar el equilibrio emocional. Un encuentro agradable renovará tu entusiasmo y organizar tus recursos te permitirá comenzar noviembre con mayor tranquilidad.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: