Dile adiós a las paredes aburridas: 5 ideas para decorar con molduras sin gastar de más

Decorar las paredes con molduras es una alternativa accesible para renovar los ambientes y conseguir un acabado sofisticado sin invertir demasiado dinero. Los perfiles de poliestireno, las molduras de MDF y los listones livianos permiten crear marcos, composiciones geométricas y detalles ornamentales que aportan profundidad visual, incluso en habitaciones pequeñas.

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Esta solución también se adapta a diferentes estilos de interiorismo. Mientras que las molduras rectangulares evocan los interiores clásicos franceses, los diseños geométricos y las composiciones asimétricas encajan en espacios contemporáneos.

5 ideas para decorar las paredes con molduras económicas y elegantes

No hace falta cubrir una pared completa ni contratar una instalación profesional para conseguir un resultado atractivo. Estas 5 propuestas permiten aprovechar las molduras sin elevar demasiado el presupuesto:



Marcos rectangulares clásicos: utiliza perfiles delgados para formar rectángulos sobre la pared. Esta composición funciona especialmente bien en salones, comedores y dormitorios. Si pintas las molduras del mismo color que el fondo, conseguirás un efecto discreto y elegante. Molduras geométricas modernas: combina líneas verticales, horizontales o diagonales para crear un diseño original. Es una opción apropiada para destacar la pared del sofá o la cabecera de la cama, sin necesidad de añadir cuadros u otros adornos. Un zócalo decorativo a media altura: coloca molduras en la parte inferior de la pared para dividir visualmente el espacio. Puedes pintar la zona inferior en un tono más oscuro y dejar la superior clara para generar contraste. Molduras pintadas en tonos neutros: el beige, el blanco roto, el gris cálido y los colores arena ayudan a crear ambientes serenos. Pintar los perfiles y la pared del mismo tono permite destacar el relieve sin recargar el conjunto. Un diseño sencillo en el recibidor: instala dos o tres marcos decorativos en una pared de entrada. Combinados con un espejo, una consola pequeña o un aplique, pueden transformar un espacio de paso en un rincón cuidado.

¿Cómo colocar molduras de pared sin gastar demasiado dinero?

La diseñadora de interiores Emily Henderson, reconocida por sus proyectos de decoración residencial, es una referencia para comprender cómo los detalles arquitectónicos y los elementos decorativos pueden dar carácter a una habitación. En el caso de las molduras, una composición proporcionada y coherente con el estilo del espacio suele resultar más efectiva que llenar la pared de elementos.

Para realizar el trabajo en casa, conviene seguir algunos pasos básicos:



Mide y dibuja el diseño: marca las posiciones con lápiz y cinta de pintor antes de cortar los perfiles. Deja distancias uniformes entre los marcos y los bordes de la pared. Elige materiales adecuados: las molduras livianas de poliestireno suelen ser fáciles de manipular, mientras que el MDF puede resultar conveniente para determinados diseños interiores. Utiliza adhesivos compatibles: comprueba las indicaciones del fabricante según el material de la moldura y el estado de la superficie. Termina con pintura: rellena las juntas cuando corresponda, lija suavemente si el material lo permite y aplica una pintura adecuada para interiores.

Antes de instalar las molduras, asegúrate de que la pared esté limpia, seca y en buen estado. Si hay humedad, conviene solucionar el problema antes de decorar.