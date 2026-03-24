Nadie te dice esto, pero este maquillaje de ojos agranda la mirada

El maquillaje de ojos tiene el poder de agrandar y resaltar la mirada o ser desfavorecedor. Por ello es importante conocer los trucos que emplean los expertos en la materia y evitar repetir errores comunes que puden dañar nuestro aspecto.

Muchas veces "menos es más", y a pesar de que no se ocupan de capas pesadas de sombras, sí se necesita la técnica adecuada para hacer que los ojos luzcan naturalmente más grandes y abiertos sin añadir dramatismo o súper producción.

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Este es el maquillaje que agranda los ojos

Para lograr que tus ojos se vean más grandes de lo que realmente son, el truco está en el buen uso de la luz y la profundidad. Esto se consigue aplicando sombras claras y oscuras en puntos estratégicos para definir la mirada. El paso a paso sugerido por profesionales es el siguiente:

Preparación

Necesitas aplicar una prebase o un poco de corrector en todo el párpado del ojo para unificar el tono de la piel y tener el lienzo limpio para nuestros siguientes pasos.

Las sombras en puntos estratégicos te ayudarán a agrandar tu mirada|Pinterest

Crea profundidad

Necesitas colocar en la cuenca del ojo una sombra mate de un tono más oscuro que el color de tu piel y difuminarla hacia arriba y hacia afuera, superando un poco el "límite natural" de tu mirada para así "levantarla".

Iluminación de puntos clave

Debes utilizar una sombra más clara que la anterior, puede ser crema o blanca aperlada, y la pondrás en el lagrimal y en el centro del párpado móvil. Esto atraerá la luz y dará un efecto de "ojo abierto".

Delinear la línea de agua de blanco o crema, agranda la mirada|Pinterest

Delineado

En el párpado superior se aplica la técnica de solo delinear de la mitad del ojo hacia afuera, terminando con un ligero rabillo o car eye. En cuanto a la parte inferior del ojo, puedes aplicar un delineador crema o blanco en la línea de agua.

Termina el look rizando tus pestañas y aplicando máscara, puedes aplicar más producto en la parte exterior para que el ojo se vea mucho más grande.

