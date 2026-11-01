Poner una cuchara en la maceta de la Lengua de Suegra: quiénes lo recomiendan y para qué sirve

La Lengua de Suegra es una de las plantas más populares dentro de la decoración de interiores, y es que si bien se la conoce por este nombre, su nombre es Sansevieria, que se destaca por tener hojas puntiagudas alargadas y de color verde. Pero, no sólo tiene fines decorativos esta especie, sino que se la relaciona con el Feng Shui, este antiguo sistema taoísta busca la armonía en los espacios y reveló el significad de colocar una cuchara en el interior de la maceta.

Tal como mencionábamos, la Lengua de Suegra es una de las plantas más elegidas porque es muy resistente, por sus hojas erguidas y porque son muy fáciles de decorar cualquier ambiente; llamando la atención sus bellas hojas. Pero, por otro lado, tiene una fuerte conexión con lo espiritual, ya que el Feng Shui, la considera como la mejor planta para tener en el hogar por todo lo que representa.

Caminos de la Vida | Programa 31 de octubre 2026

Qué relación tiene el Feng Shui con la Lengua de Suegra

De acuerdo a lo que explicaron desde el Feng Shui, la Lengua de Suegra, se trata de una planta protectora, repleta de energía y que es asociada con la defensa contra las energías negativas y porque funciona como atracción de la prosperidad. Por otro lado, hay un truco que consiste en colocar una cuchara en el interior y esta es la verdadera razón.

Por qué debes colocar una cuchara en la Lengua de Suegra

El truco de colocar una cuchara en la Lengua de Suegra no tiene nada que ver con la salud de la planta, según el Feng Shui, sino que tiene que ver con un ritual que busca representar la llegada de la abundancia al hogar; y quienes lo practican, suelen vincularlo con metas de estabilidad económica y nuevas oportunidades. Además, esta especie está relacionado con el elemento madera al que se le atribuyen cualidades como desarrollo y vitalidad.

Siguiendo con esta línea, la cuchara en la Lengua de Suegra aparece asociado con la estabilidad material y al reunir ambos objetos, este ritual representará el deseo del progreso, y prosperidad. Pero, es fundamental elegir una planta que tenga hojas saludables, con hojas firmes y con una maceta en buenas condiciones. Así, atraerás la prosperidad.