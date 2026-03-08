No las tires: 4 ideas para reutilizar en casa las cáscaras de limón o naranja

Al momento de cocinar, los residuos de los ingredientes suelen terminar en la basura. Sin embargo, en el caso de las cáscaras de frutas y verduras se pueden reutilizar para hacer novedosos productos naturales que facilitan el mantenimiento del hogar y que además reduce la contaminación, tal como pasa cuando te decides a reciclar cosas que ya no usas.

Y es que lo que muchos ignoran, es que algunos de estos deshechos tienen propiedades aromáticas que perfectamente pueden aprovecharse en casa de una manera práctica y muy amigable con el medio ambiente. Así que si quieres optimizar todos los procesos, considera estas opciones para reciclar restos de comida y volverlos aliados de la limpieza.

1. Haz un repelente natural para reutilizar cáscaras

Si las hormigas y mosquitos son un problema constante para ti, prepara un repelente natural que los mantenga alejados de una vez por todas. De acuerdo con un artículo de MenuThaiFleet, las cáscaras de cítricos se pueden reutilizar para hacer un líquido que ahuyente a los insectos porque tienen altos niveles de linalol y d-limoneno, un aroma que resulta desagradable para ellos.

Las cáscaras de naranjas y limones son buenísimas para hacer repelentes naturales|Canva

2. Prepara un desinfectante natural

Para esas veces en las que quieres desinfectar algún producto, pero ya no tienes las gotas del supermercado, puedes optar por hacer una mezcla con residuos naturales y vinagre blanco que cumpla con la función de limpiar. En cuanto a su eficacia, datos de AZ Plant mencionan que la piel de las naranjas y los limones eliminan manchas o suciedad adherida.

3. Recicla cáscaras de frutas y verduras con un abono para el jardín

Para que el pasto de tu jardín se vea precioso durante todo el año, necesita de cuidado minucioso y el abono natural es una excelente forma de mantener a las plantas radiantes. Según información de Hearth and Field, los deshechos de comida como lo son las cáscaras de los cítricos, sirven para reutilizar con una composta que se descomponga con facilidad.

Una excelente forma de reutilizar las cáscaras de cítricos es poniéndolas en el abono para jardín|Freepik

4. Aromatizantes ambientales para reutilizar basura orgánica

Hay veces en las que parece que los olores en toda la casa son más fuerte de lo normal y la única solución suele ser recurrir a aromatizantes en aerosol. No así, estos productos de limpieza llegan a ser costosos y es mejor hacer perfumes domésticos usando los residuos de cítricos para aprovechar al máximo su deliciosa fragancia.