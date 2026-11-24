En todos los cumpleaños, generalmente se suele utilizar una decoración en particular y muchos utensilios descartables, que son mucho más económicos, como lo son los vasos desechables y que cuando se terminan de usar, se botan a la basura; y porque al haber muchos niños, se corre el riesgo de que caigan o se rompan. Pero, en lugar de deshacerte de ellos, lo mejor que puedes hacer es darle una nueva vida, ya que gracias a la técnica DIY podrás convertirlos en un semillero y colocar así en tu cocina.

Lo que debemos decir de los vasos de plástico es que son muy prácticos y que todos deben tener al menos algunos en casa, porque sirven para usar en el momento, son económicos, y nos ahorrará el trabajo de lavarlos una vez que se utilicen. Sin embargo, hay personas que han comenzado a seguir los consejos de la técnica DIY para poder darles una nueva vida y evitar también la contaminación en el ambiente.

Si tienes vasos de plástico ya que no usas o te han sobrado de algún evento, gracias al método DIY podrás darle un nuevo uso, y que en este caso, consiste en armar unos semilleros que podrás colocar en la cocina, y esto es ideal porque podrás sembrar hierbas aromáticas que luego podrás usar y porque mantendrás tus semillas organizadas en un solo lugar y supervisar su desarrollo. Por eso, te compartiremos todo lo que necesitas.

Materiales para los vasos desechables

9 vasos desechables del mismo tamaño

Charola

Tijera o cúter

Silicona caliente o pegamento de contacto

Sustrato especial

Cómo hacer el semillero con vasos desechables