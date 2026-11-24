En todos los cumpleaños, generalmente se suele utilizar una decoración en particular y muchos utensilios descartables, que son mucho más económicos, como lo son los vasos desechables y que cuando se terminan de usar, se botan a la basura; y porque al haber muchos niños, se corre el riesgo de que caigan o se rompan. Pero, en lugar de deshacerte de ellos, lo mejor que puedes hacer es darle una nueva vida, ya que gracias a la técnica DIY podrás convertirlos en un semillero y colocar así en tu cocina.
Lo que debemos decir de los vasos de plástico es que son muy prácticos y que todos deben tener al menos algunos en casa, porque sirven para usar en el momento, son económicos, y nos ahorrará el trabajo de lavarlos una vez que se utilicen. Sin embargo, hay personas que han comenzado a seguir los consejos de la técnica DIY para poder darles una nueva vida y evitar también la contaminación en el ambiente.
Si tienes vasos de plástico ya que no usas o te han sobrado de algún evento, gracias al método DIY podrás darle un nuevo uso, y que en este caso, consiste en armar unos semilleros que podrás colocar en la cocina, y esto es ideal porque podrás sembrar hierbas aromáticas que luego podrás usar y porque mantendrás tus semillas organizadas en un solo lugar y supervisar su desarrollo. Por eso, te compartiremos todo lo que necesitas.
Materiales para los vasos desechables
- 9 vasos desechables del mismo tamaño
- Charola
- Tijera o cúter
- Silicona caliente o pegamento de contacto
- Sustrato especial
Cómo hacer el semillero con vasos desechables
- Medir 10 cm desde la base de cada vaso hacia arriba
- Recortar el vaso para obtener 9 recipientes más pequeños que funcionarán como los espacios individuales para las semillas
- Realizar un orificio en la parte inferior de cada vaso que funcionará como agujero de drenaje y así podrá salir el exceso de agua
- Acomodar los vasos formando un bloque de tres filas y tres columnas sobre la charola
- Aplicar silicona caliente en los bordes de los vasos para pegarlos entre sí y conseguir un bloque firme
- Rellenar cada recipiente con el sustrato para germinación y aplicar un riego ligero
- Colocar las semillas siguiendo las indicaciones de profundidad de acuerdo a la especie de la planta que esté sembrando
- Colocar el semillero en un lugar iluminado y revisar la humedad con regularidad