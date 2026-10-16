El error al aplicar el corrector que hace que tus ojeras se vean más marcadas y cómo evitarlo

El error más común al aplicar el corrector es utilizar demasiada cantidad y extenderla por toda la zona de las ojeras, incluso en los pliegues donde el producto tiende a acumularse. En lugar de disimular el aspecto de cansancio, una capa gruesa puede remarcar las líneas de expresión y hacer que la piel se vea más seca.

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Para evitarlo, conviene aplicar poca cantidad, concentrarla donde se necesita y difuminarla sin arrastrar el producto. La elección del tono y de la textura también influye en el resultado.

Un corrector demasiado claro puede generar un contraste que destaque la zona en lugar de integrarla con el resto del rostro, mientras que una fórmula muy seca puede acentuar la textura cutánea. Por eso, la clave no consiste en cubrir toda la ojera, sino en corregir estratégicamente las sombras y mantener un acabado flexible.

¿Por qué aplicar demasiado corrector hace que las ojeras se vean más marcadas?

La piel del contorno de los ojos es delicada y presenta pliegues naturales que pueden hacerse más visibles cuando se deposita demasiado maquillaje. Además, los correctores de alta cobertura o acabado mate pueden marcar la textura si no se aplican en capas finas o si la piel está deshidratada.

La maquillista profesional Katie Jane Hughes, reconocida por sus técnicas de maquillaje natural y por mostrar cómo trabajar la piel con capas ligeras, es una referencia útil para comprender la importancia de adaptar la cantidad de producto al resultado buscado. Su enfoque no implica que todas las ojeras deban maquillarse de la misma manera: la cobertura necesaria depende del tono, la profundidad de la sombra y las características de la piel.

Para evitar que el corrector destaque las ojeras, estos son los errores que debes evitar:



Aplicar demasiado producto: comienza con uno o dos puntos pequeños y añade más solo donde haga falta.

comienza con uno o dos puntos pequeños y añade más solo donde haga falta. Elegir un tono excesivamente claro: busca un color que se integre con la piel o que corrija la tonalidad de la ojera sin crear un halo blanquecino.

busca un color que se integre con la piel o que corrija la tonalidad de la ojera sin crear un halo blanquecino. Utilizar una fórmula demasiado seca: si el contorno presenta líneas visibles, prueba una textura flexible y evita las capas gruesas de acabado muy mate.

si el contorno presenta líneas visibles, prueba una textura flexible y evita las capas gruesas de acabado muy mate. Sellar con demasiado polvo: una cantidad excesiva puede acentuar la sequedad y los pliegues.

¿Cómo aplicar el corrector para disimular las ojeras sin marcar las líneas?

Una técnica sencilla consiste en preparar la piel, aplicar poca cantidad y difuminar el producto de manera localizada. La maquillista Nina Park, conocida por su trabajo con celebridades, es otra referencia profesional para entender la importancia de una aplicación precisa y de integrar el maquillaje sin sobrecargar el rostro. Sigue sus consejos para conseguir un resultado más uniforme:



Hidrata el contorno: aplica una pequeña cantidad de producto específico para esa zona y espera a que se absorba. Corrige solo donde lo necesitas: coloca el corrector en las áreas más oscuras, especialmente cerca del lagrimal y en la sombra más pronunciada. Difumina con pequeños toques: utiliza una esponja o un pincel suave, sin arrastrar el producto por toda la ojera. Revisa los pliegues: antes de sellar, mira hacia arriba y retira con cuidado el exceso que se haya acumulado. Fija de forma ligera: si necesitas polvo, utiliza una cantidad mínima y aplícala únicamente donde el maquillaje tienda a desplazarse.

En conclusión: el objetivo no es borrar por completo la textura natural del contorno, sino suavizar las sombras sin añadir capas innecesarias. Una aplicación localizada, una fórmula adecuada y una cantidad moderada suelen ofrecer un resultado más natural que cubrir toda la zona con corrector.