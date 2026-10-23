Fin del reinado del varillado de madera: 5 opciones para revestir la pared que son tendencia

El varillado de madera, conocido por sus listones verticales que aportan textura y profundidad, comparte cada vez más protagonismo con otras opciones de revestimiento para interiores. Existen alternativas para transformar una pared con diferentes estilos, desde el minimalista hasta el rústico contemporáneo.

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La elección depende del tamaño de la habitación, la iluminación y el efecto que se quiera conseguir. Mientras algunas superficies ayudan a crear una sensación de continuidad visual, otras se convierten en el punto focal del espacio.

5 revestimientos de pared que son tendencia como alternativa al varillado de madera

Estas 5 propuestas de revestimientos permiten renovar las paredes y conseguir resultados diferentes sin depender de los listones de madera:



Microcemento y acabados minerales: ofrecen una superficie continua, con una textura sutil y una estética contemporánea. Los tonos arena, gris cálido y beige son adecuados para salones, recibidores y dormitorios. Es importante elegir un sistema apto para paredes interiores y respetar las indicaciones de aplicación. Paneles tridimensionales: incorporan relieves geométricos, curvas o formas orgánicas que generan juegos de luces y sombras. Funcionan especialmente bien en una pared protagonista, como la del sofá o la cabecera de la cama. Papel pintado con texturas naturales: los diseños que imitan lino, fibras vegetales, piedra o superficies artesanales permiten cambiar el aspecto de una habitación sin realizar una obra importante. Los motivos discretos ayudan a conservar una estética equilibrada. Revestimientos de piedra natural o porcelánicos: aportan profundidad visual y una apariencia sólida. Pueden utilizarse en una pared del salón, alrededor de una chimenea o en sectores seleccionados, siempre que el material sea adecuado para la superficie y la instalación prevista. Molduras decorativas: permiten crear composiciones geométricas o rectangulares que recuerdan a los interiores clásicos, pero también pueden integrarse en ambientes modernos. Pintarlas del mismo color que la pared genera un efecto elegante y menos recargado.

¿Cómo elegir el revestimiento de pared adecuado según el estilo de tu casa?

La diseñadora de interiores Kelly Wearstler, reconocida por sus proyectos residenciales y comerciales, es una referente del uso de materiales, texturas y contrastes para dar carácter a los espacios. Su trabajo muestra cómo las superficies pueden adquirir protagonismo mediante la combinación de acabados y formas, sin depender de un único material.

Para aplicar este criterio en casa, conviene definir primero qué función tendrá la pared. Si se busca un fondo discreto, los acabados minerales y los papeles pintados de textura suave son buenas alternativas. En cambio, los paneles tridimensionales o la piedra pueden reservarse para destacar un sector específico.

También es importante tener en cuenta algunos aspectos prácticos:



En habitaciones pequeñas : los acabados claros y los diseños poco recargados ayudan a mantener una sensación de amplitud.

: los acabados claros y los diseños poco recargados ayudan a mantener una sensación de amplitud. En espacios con poca luz : las superficies con tonos cálidos y texturas suaves pueden aportar mayor sensación de calidez.

: las superficies con tonos cálidos y texturas suaves pueden aportar mayor sensación de calidez. En zonas de mucho uso : conviene priorizar materiales resistentes y fáciles de limpiar.

: conviene priorizar materiales resistentes y fáciles de limpiar. Para evitar la saturación visual: es preferible destacar una pared y mantener las demás con acabados más sencillos.

El varillado de madera sigue siendo una opción en tendencia, pero ya no es la única forma de sumar textura y personalidad a un ambiente. Los revestimientos con relieves, las molduras y los materiales que imitan superficies naturales ofrecen alternativas versátiles para actualizar el hogar y adaptarlo a diferentes estilos de decoración.