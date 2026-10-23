Cuál es el flequillo que aporta movimiento, suaviza las facciones del rostro y te quita años de encima

El flequillo cortina largo es una de las opciones más favorecedoras para quienes buscan aportar movimiento al cabello, suavizar las facciones y conseguir una apariencia más juvenil sin recurrir a un cambio radical. Se caracteriza por llevar los mechones centrales algo más cortos que los laterales, que se alargan progresivamente hasta integrarse con el resto de la melena.

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Esta forma crea un efecto de cortina abierta que enmarca el rostro y aporta ligereza al peinado. A diferencia de los flequillos rectos y compactos, esta versión permite jugar con la raya al medio o ligeramente hacia un lado, además de adaptarse a diferentes largos y texturas.

¿Por qué el flequillo cortina largo suaviza las facciones y rejuvenece el rostro?

El efecto visual de este flequillo se explica por su forma: los mechones caen a ambos lados de la frente y se prolongan hacia los pómulos, creando líneas diagonales que enmarcan el rostro. El resultado del corte de pelo puede aportar equilibrio a las facciones y movimiento alrededor de los ojos y las mejillas.

El estilista británico Luke Hersheson, reconocido por su trabajo en peluquería y por sus propuestas de cortes adaptables a distintas texturas, es una referencia profesional en el uso de capas y formas que acompañan el movimiento natural del cabello. Este enfoque resulta útil al diseñar un flequillo que no quede aislado del resto del corte.

Estas son sus principales ventajas:



Aporta movimiento: los mechones desfilados generan una transición fluida entre el flequillo y los largos.

los mechones desfilados generan una transición fluida entre el flequillo y los largos. Enmarca el rostro: la caída lateral dirige la atención hacia los ojos y los pómulos.

la caída lateral dirige la atención hacia los ojos y los pómulos. Permite variar el peinado: puede llevarse abierto, ligeramente ladeado o integrado en ondas suaves.

puede llevarse abierto, ligeramente ladeado o integrado en ondas suaves. Facilita el crecimiento: al ser más largo en los extremos, puede incorporarse progresivamente al resto de la melena.

¿Cómo pedir y peinar un flequillo cortina largo para que resulte favorecedor?

Para conseguir este estilo en la peluquería, conviene pedir un flequillo abierto con el centro ligeramente más corto y los laterales largos, conectados con las capas delanteras. La longitud debe adaptarse a cada rostro: puede comenzar a la altura de las cejas y prolongarse hacia los pómulos o la mandíbula, según el efecto deseado.

Para peinarlo en casa, sigue estas recomendaciones:



Utiliza un cepillo redondo: dirige el aire desde la raíz hacia los laterales para dar forma sin aplastar el cabello.

dirige el aire desde la raíz hacia los laterales para dar forma sin aplastar el cabello. Evita el exceso de producto: una pequeña cantidad de espuma ligera o protector térmico puede ayudar a mantener el movimiento.

una pequeña cantidad de espuma ligera o protector térmico puede ayudar a mantener el movimiento. Respeta la textura natural: si el pelo es ondulado, puedes potenciar su forma sin buscar una simetría perfecta.

si el pelo es ondulado, puedes potenciar su forma sin buscar una simetría perfecta. Mantén las puntas bajo control: un retoque periódico permite conservar la forma sin necesidad de cortar demasiado.

Este look es una alternativa para renovar la imagen con un acabado versátil y natural. La clave está en personalizar la longitud y las capas para que acompañen las facciones y se integren con el resto del cabello.