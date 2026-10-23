9 imágenes de Halloween en PDF para imprimir y colorear | Gratis y hermosas

Las actividades artísticas son una alternativa sencilla para celebrar el 31 de octubre con niños, familiares o amigos. Es por ello que traemos para ti estas 9 imágenes de Halloween en PDF para imprimir y colorear. Conoce cuál es la diferencia entre la Noche de Brujas y el Día de Muertos, ya que no son iguales.

Entre las opciones hay ilustraciones de calabazas, fantasmas, brujas, gatos negros, murciélagos, esqueletos y casas embrujadas, con opciones de trazos sencillos para los más pequeños y diseños detallados para adolescentes y adultos, los cuales también pueden hacer estas 7 manualidades con calabazas que puedes hacer en Halloween.

7 manualidades con calabazas que puedes hacer en Halloween 2026: para niños y adultos|IA

Las 9 imágenes de Halloween para colorear

1. Calabaza con una sonrisa: El clásico rostro de una calabaza permite practicar con los colores naranja, amarillo y verde. Los niños pequeños pueden rellenar las áreas grandes con crayones, mientras que los mayores pueden agregar sombras y patrones alrededor de los ojos y la boca. s.

2. Fantasma simpático: Una figura con ojos grandes y contornos amplios funciona para una actividad rápida en casa o en el salón de clases. Puedes pintar el fondo de morado o azul y añadir estrellas alrededor para convertir la hoja en una pequeña decoración.

3. Gato negro con calabaza: Este dibujo combina dos símbolos habituales de la temporada y permite experimentar con el contraste entre negro, naranja y amarillo. Después de colorearlo, puedes recortar la figura y pegarla sobre una cartulina para preparar un adorno para la puerta o una ventana.

4. Bruja con sombrero y escoba: Esta ilustración permite combinar tonos morados, verdes, negros y naranjas para crear una escena tradicional. Los niños pueden inventar el color de la ropa o decorar el sombrero con estrellas.

5. Murciélagos bajo la luna: Una silueta con alas extendidas frente a una luna llena ofrece una composición sencilla para quienes prefieren trabajar con pocos colores. Puedes usar negro para el animal, amarillo para la luna y azul oscuro para el cielo.

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6. Casa embrujada: Las ventanas, las puertas, los árboles y los tejados permiten añadir muchos detalles a una misma hoja.

7. Monstruo de Frankenstein: Esta figura clásica es ideal para pintar con verde para la piel, negro para el cabello y gris para los tornillos. Puedes agregar un fondo con rayos o estrellas para completar la composición.

8. Esqueleto divertido: Un esqueleto de estilo caricaturesco ofrece la oportunidad de trabajar con blanco, negro y colores brillantes para los accesorios.

9. Cubeta de dulces para pedir calaverita: Una canasta llena de caramelos, chocolates y paletas permite utilizar muchos colores en una sola actividad. Después de terminarla, puedes recortar el dibujo y colocarlo en una invitación para una fiesta infantil.