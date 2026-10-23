Quién es la hija de Azalia Ojeda de La Granja VIP y a qué se dedica
La polémica Granjera tuvo ganas de volver a ser mamá, pero hubo un motivo poderoso por el que no pudo cumplir este sueño y se dedicó de lleno a su única hija.
Azalia Ojeda es una de las integrantes más controvertidas de La Granja VIP Segunda Temporada. Y a lo largo de siete semanas, la Granjera ha mostrado que pese a su personalidad tan fuerte, cuando se trata de su familia es muy amorosa y por eso aprovecha cada oportunidad que tiene para recordar a su primogénita con cariñosos mensajes.
Según lo que ha compartido, Azalia solo tiene una hija. Se llama Yatana Ojeda y tiene 23 años de edad. La joven no pertenece a la industria del entretenimiento, lleva una vida alejada de los reflectores y se dedica al Marketing. Se graduó en 2025 y "La Negra" presumió orgullosa que obtuvo mención honorífica en la Licenciatura en Mercadotecnia que estudió en el Houston City College.
¿Quién es el papá de la hija de Azalia "La Negra"?
Respecto a la expareja de Azalia Ojeda y padre de su hija Yatana, son muy pocos los detalles conocidos. Esto porque el hombre habría sido totalmente ausente en la crianza y ella se dedicó a criarla sola.
Según lo que contó con sus compañeros de La Granja VIP Segunda Temporada, para ella esto no fue algo malo, pues siempre estuvo decidida ser mamá, con o sin alguien a su lado. Es por esto que luego de un par de años que salió del primer reality que la lanzó a la fama, le entró la idea de embarazarse y lo cumplió teniendo 29.
¿Por qué Azalia Ojeda no tuvo más hijos? Su sensible confesión en La Granja VIP
Aunque habla muy poco de su intimidad y casi nunca se deja ver vulnerable, "La Negra" confesó que siempre quiso tener más hijos, pero no pudo cumplir este sueño por una enfermedad. Esto porque padece de hipotiroidismo y por este diagnóstico sufrió de varias pérdidas que todavía le duele recordar.
"Si todos mis hijos vivieran, tendría siete. Tengo hipotiroidismo, pero yo no sabía que lo tenía. Yo llegaba a cuatro o cinco meses nada más, iba a mis chequeos y me decían que ya no", compartió Azalia Ojeda al hablar de las razones por las que no pudo volver a ser mamá y solo tuvo a su hija Yatana.
Azalia se sincera en La Granja VIP y cuenta que perdió 6 bebés por culpa de una enfermedad incurable (VIDEO)