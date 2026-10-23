5 plantillas de Las Guerreras K-pop para imprimir y pintar con acuarelas

Las Guerreras K-pop se han vuelto uno de los personajes favoritos de los más chicos por lo que muchos buscan tenerlas en diferentes formatos. En esta ocasión te traemos las mejores 5 plantillas para que puedas imprimir y pintar con acuarelas.

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Es importante que tengas en cuenta que para poder pintar con acuarelas es importante que realices la impresión en un papel grueso de alto gramaje porque caso contrario se arrugará con el agua.

¿Cuáles son las mejores plantillas de las Guerreras K-pop?

Rumi (La Líder en el Centro)

Esta es una plantilla donde se muestra a Rumi con su trenza larga y la sudadera urbana. Es una buena opción para trabajar los degradados suaves en tonos morados para su cabello y fondos con efectos de luces de neón de conciertos.

Para encontrar esta plantilla se recomienda ingresar blogs de manualidades como el set especializado de Imágenes Educativas o en el catálogo de ColorearM.

La guerrera luce su clásico traje.|Pinterest

Zoey en versión Chibi Kawaii

Otra opción es pintar a Zoey en su versión más tierna. Al ser chibi tiene las proporciones exageradas y líneas gruesas (estilo chibi), las zonas para pintar son más amplias, lo que facilita el control del agua y las mezclas de color si estás empezando con las acuarelas.

Mira en Pose de Acción "Demon Hunter"

Otro estilo es inclinarse por el lado épico donde Mira aparece desatando sus poderes con su atuendo de batalla y sus características dos coletas voluminosas. Es una gran oportunidad para realizar efectos mágicos y destellos con las acuarelas. Puedes encontrar las plantillas en Pinterest.

Esta es otra gran plantilla.|Pinterest

El Dúo en el Escenario: Zoey y Mira

Luego encontramos una plantilla en formato horizontal donde puedes ver a las dos cantantes a mitad de una coreografía con sus micrófonos de diadema. La acuarela ayudará a humedecer todo el fondo y puedes soltar gotas de color magenta y azul.

El Grupo Completo (HUNTR/X)

Por último, tenemos una opción en la cual tendrás a Rumi, Mira y Zoey con trazos muy estilizados. Es ideal para pintar los detalles con pinceles finos para definir los detalles de la ropa y los rostros.