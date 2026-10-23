Los expertos coinciden: “Nunca dejes las llaves de casa en la puerta por la noche, es más peligroso de lo que piensas”

Para muchas personas, meter las llaves en la cerradura por dentro justo antes de irse a dormir es un gesto automático que aporta una falsa sensación de protección.

Existe la creencia popular de que, al dejar el cerrojo bloqueado con la llave es físicamente imposible que alguien pueda intentar abrir desde el exterior.

Sin embargo, los profesionales de la seguridad residencial y la cerrajería tienen un veredicto unánime: nunca dejes las llaves de casa puestas en la pierta por la noche, ya que facilita los robos en lugar de evitarlos.

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Las razones por las que dejar las llaves puestas es un peligro

Dejar las llaves introducidas por el lado de adentro significa que el mecanismo interno del cilindro ya está alineado y listo para girar. Los delincuentes aprovechan esto y usan herramientas imantadas o varillas flexibles para poder abrir.

El bumping es una técnica donde los ladrones introducen una llave modificada y la golpean para hacer saltar los pistones de la cerradura. Si la cerradura está vacía y es de alta seguridad, el sistema bloqueará el ataque.

Sin embargo, si tú dejas tu propia llave puesta por dentro, estás manteniendo los pistones internos en la posición exacta de apertura, lo que reduce la resistencia de los componentes y hace que ciertos sistemas convencionales cedan de inmediato.

Nunca dejes las llaves de casa en la puerta por la noche, es más peligroso de lo que piensas|MAZKO VADIM

¿Cuál es la forma correcta de asegurar la puerta por la noche?

Para irte a dormir con la certeza de que tu hogar está protegido, echa los cerrojos y saca la llave del cilindro para colocarla en un mueble o perchero cercano a la entrada.

También puedes instalar un cerrojo de sobreponer o pestillo interior y actualizar a un bombín antibumping de doble embrague, especialmente si tu cerradura actual es antigua.

Nunca dejes las llaves de casa en la puerta por la noche, es más peligroso de lo que piensas|Jakub Zerdzicki

Que una puerta se bloquee o no al tener la llave puesta por dentro depende directamente del tipo de cilindro instalado en tu hogar. Si tu cerradura es de embrague simple, cuando introduces la llave por dentro, el mecanismo exterior queda inhabilitado para recibir otra llave.

Con un embrague doble o prioritario puedes introducir y girar la llave del exterior de la casa incluso si hay otra llave puesta por el lado de adentro. Son infinitamente más seguros y pueden prevenir accidentes por obstrucción

