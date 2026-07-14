¿Quién es la influencer argentina que podría enfrentar condena en Brasil por insultos racistas?

En las últimas horas, la creadora de contenido y abogada Agostina Páez ha dado mucho de qué hablar, no por su presencia dentro de las redes sociales, sino por un presunto proceso legal que enfrentaría en Brasil, por supuestas injurias raciales contra empleados de un establecimiento de Río de Janeiro.

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¿Quién es Agostina Páez?

De acuerdo con lo que se ha declarado dentro de la conversación digital, Agostina Páez es una abogada argentina de 29 años, quien es originaria de la provincia de Santiago del Estero, quien creció en un entorno fuera de los reflectores, para formarse como abogada y creadora de contenido con una fuerte presencia dentro de la moda y el estilo de vida, contando con una comunidad de más de 40 mil seguidores en Instagram y más de 80 mil en TikTok.

¿Qué le pasó a Agostina Páez en Río de Janeiro?

En redes sociales, el nombre de la creadora de contenido ha generado diversas reacciones, pues a mediados de enero del 2026, la influencer se encontraba dentro de un bar exclusivo de Ipanema y, tras una aparente discusión con los empleados del lugar por un error en el pago de la cuenta, un trabajador revisó las cámaras de seguridad en donde supuestamente se pudo observar a la creadora de contenido realizando gestos y sonidos de mono, además de dar insultos de carácter racial dirigidos al personal del lugar.

Derivado de la situación, la creadora de contenido pasó dos meses bajo régimen de prisión domiciliaria, con el pasaporte retenido y portando una tobillera electrónica. La severidad del caso la llevó a enfrentar una pena inicial de hasta 15 años. No obstante, por ahora se sabe que, tras pasar los meses y pedir disculpas públicas, la fiscalía brasileña redujo los cargos.

Para finales del mes de marzo, la fiscalía brasileña redujo los cargos al obtener un habeas corpus, pagando una multa de 20 mil dólares, con lo que se le permitió regresar a Argentina para continuar con su proceso legal a la distancia.