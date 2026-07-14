MasterChef 24/7: así quedaron los GRUPOS y SABOTAJES para la gala de hoy martes 14 de julio

Este martes 14 de julio, los cocineros volverán a vivir una gala de "Beneficios y Castigos" en MasterChef 24/7. Para organizar los grupos, Luis, el portador del "Pin del Chef" debió seleccionar a los concursanetes que conformarían cada grupo. El cocinero de Veracruz también fue el encargado de asignar los sabotajes, esto gracias a que fue el ganador del reto express de hoy.

Así quedaron los grupos en MasterChef 24/7 para la gala de esta noche

Previo a la gala de esta noche de martes, Luis recibió un mensaje en el que se le indicó: "Eres el portador del PIN DEL CHEF y además ganaste el RETO EXPRESS, así que debes tomar decisiones: Divide a los cocineros en dos grupos: 7 cocinarán fritura profunda y 7 cocinarán vegetariano". El texto también destacó que el cocinero debe recordar que de cada grupo saldrá un capitán que será el primero con posibilidad de salvarse.

Así quedaron los grupos para este martes 14 de julio, según la asignación de Luis.

Grupo para cocinar vegetariano:



Lancer Antrax Ixdit Nora Michelle Daniela Ramahá

Grupo para cocinar fritura profunda:



Luis Carmen Julio Flor Emmanuel Jazmín Claudia

A quiénes eligió Luis para el sabotaje de este martes 14 de julio

Además de la elección de cocineros para los grupos, Luis, que fue la concursante que ganó el poder del sabojate en el reto exprés de este 14 de julio, seleccionó a Claudia y Flor del grupo de vegetariano para cocinar con una desventaja que se dará a conocer en la gala de esta noche en MasterChef 24/7. Mientras del grupo de fritura profunda eligió a Antrax y Ramahá.

Luis eligió a Ramahá para el sabotaje de este martes 14 de julio.

Recordemos que esta noche se decidirán quienes serán los dos capitanes de la semana en MasterChef 24/7, mismos que liderarán la próxima batalla por equipos del miércoles. Los ganadores deberán demostrar que son los mejores cocineros, con platillos que cumplan con todo lo que indican los Chefs de la competencia: Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso "Poncho" Cadena.

Además, habrá un tercer y último capitán, que será seleccionado por el público a través de las votaciones que se pueden realizar en el sitio oficial del reality.

La ventaja de ser capitán es no ir a reto de eliminación en MasterChef México 2026 y elegir a dos personas más que suban al balcón, así que este título garantiza una semana más en la competencia, por lo que los cocineros que siguen en el reality culinario deberán elaborar su mejor plato y convencer a los chefs con una combinación de sabor y presentación.

No te pierdas MasterChef 24/7 en Disney+ y de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 a través de Azteca UNO.