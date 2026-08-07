Esta es la planta definitiva para ayudarte con los mosquitos en esta temporada de lluvias

Parte de las problemáticas que surgen con la temporada de lluvias se encuentra la de los mosquitos. Estos animalitos aparecen de manera constante los días que el agua surge por los cielos de manera abundante. Y siendo realistas, son casi imposibles de sortear… ante eso el aloe vera llega como una solución tras el daño hecho sobre la piel. He aquí la mejor información al respecto.

¿Cómo aplicar el aloe vera ante la picadura de mosquitos?

En un artículo que tiene la visión de ser una recomendación de remedio casero, se te explicará todo el proceso para hacer tu propio ungüento de aloe vera que combatirá a los mosquitos que lograron su cometido en tu piel.

Ingredientes/Materiales

Frasco de vidrio con tapa

Dos gotas de aceite esencial de lavanda (si se desea usar)

Una cucharadita de cera de abeja (si se desea más firmeza en la consistencia)

Una cucharada de aceite de coco

Dos cucharadas de gel fresco de aloe vera

Preparación

Corta la sábila y deja que la baba amarilla se escurra durante unos minutos. Posteriormente abre la hoja y extrae únicamente el gel transparente con ayuda de una cuchara.

Mientras esto sucede, calienta un poco la cera de abeja con el aceite de coco, hasta que se integren homogéneamente. Ya que se quite del fuego la preparación, se agregará el aloe vera, mezclando con constancia durante varios segundos. Y como se comentó, si deseas su aroma, vierte las gotas de lavanda.

Finalmente, la preparación se vertirá sobre el frasco de vidrio. Esto se dejará enfriando completamente antes de taparlo. Se recomienda dejarlo en el refrigerador para aplicarlo sobre las picaduras.

#balsamo #pomada #picadura #cosmeticanatural #DIY #recetascaseras #crema ♬ ecoute cherie - coquette sounds @detox.cosmetica.natural UNGÜENTO con efecto CALMANTE para picadas/picazón💚 Un nuevo día, un nuevo ungüento medicinal 🤩, en esta oportunidad trataremos de forma natural picaduras y/o picazón, de esas que provoca rascarse hasta quitarse la piel😂🤭 ✅Recomiendo usarlo inmediatamente luego de la ducha, cuando los poros estén abiertos, e ir aplicando en el resto del día, si se presenta picazón. ✅Mantenerlo refrigerado es un mega PLUS, para que perdure más y para generar mayor alivio al aplicar ❌No aplicar en zonas sensibles y/o mucosas RECETA para ungüento de 50g: 💚10g de planta de neem (Azadiracha Indica) en polvo 💚5g de pétalos de lavanda (Lavandula officinalis) 💚70ml de aceite vegetal (recomiendo coco por sus propiedades antibacterianas y antifúngicas) 💚10g de cera de abejas 💚2g de cristales de mentol 🌱El proceso comienza colocando las plantas secas y el aceite vegetal a baño de maria, a temperatura mínima. La maceración al calor se deja por 2hrs (por la cantidad que estamos haciendo, si es mayor, necesitaría más tiempo de macerado) 🌱Una vez pasado el tiempo, y filtrado el macerado, se agrega la cera de abeja y los cristales de mentol, para volver al baño de maria nuevamente, por unos minutos más, mientras se derrite e integra todo. 🌱Al estar la alquimia lista, se envasa. Se deja unos minutos a temperatura ambiente o en nevera, para solidificar y ya estaría lista para usarse. Comentarios extras: 🥰La planta de neem en polvo, puede sustituirse por aceite vegetal de neem para aumentar su potencia. La presencia de esta planta aportará a la fórmula, alivio casi inmediato en la picazón, así como ayudará a que la cicatrización ocurra más rápida. 🥰Si quieres que tu fórmula sea vegana, puedes sustituir la cera de abeja con cera candelilla o manteca vegetal. 🥰De no tener o querer un efecto menos fuerte, puedes sustituir los cristales de mentol por 10-20 gotas de aceite esencial de menta. Te aseguro que es un ungüento delicioso y con mucha medicina natural❤️ Cuando tienes picadas o picazón, ¿eres de lxs que se aplica cremitas o uñitas?😂 #unguento

¿Cómo se aplica la preparación de aloe vera sobre las picaduras de mosquitos?

Dado que el aloe vera tiene una gran efectividad para reducir el ardor y la picazón, es vital que puedas aplicar de 2 o hasta 3 veces el ungüento en los piquetes que sean demasiado molestos. Basta con limpiar y secar bien la picadura, esto para untar el líquido hasta que se “disuelva” con la piel. Con esto, la hidratación y calma se harán efectivos con este remedio casero.