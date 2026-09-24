Poner cerveza en tus plantas: para qué sirve y quiénes lo recomiendan

Eres de los que les gusta mantener un jardín cuidado y busca remedios caseros para mantener tus plantas, flores y pasto en su mejor nivel y potenciando su color, quédate aquí que te revelamos uno de los secretos más cuidados para lograrlo, además, es una manera sencilla, fácil y económica. Recientemente se ha popularizado el uso de la cerveza en las plantas debido a que funciona como fertilizante, limpiador de hojas o incluso como una forma de combatir algunas plagas.

Sin embargo, expertos de servicios de extensión universitaria han señalado que la cerveza no debe considerarse un fertilizante milagroso y que existen métodos más adecuados para aportar los nutrientes que realmente necesita una planta.

¿Para qué sirve realmente la cerveza en las plantas?

Uno de los usos más conocidos es colocar pequeñas cantidades en recipientes y colocarlos cerca de la planta que deseas cuidar, con este remedio evitarás que sea invadida por babosas y caracoles ya que sirve como una trampa más no como un remedio debido a que el olor de la cerveza atrae a estos moluscos y puede quedar atrapados en los recipientes. De esta manera, se busca reducir el daño que provocan al alimentarse de hojas y brotes tiernos.

También existen recomendaciones populares para utilizar cerveza diluida sobre las hojas con el objetivo de retirar suciedad y proporcionar brillo. Algunos medios de jardinería mencionan este uso, especialmente en plantas de interior con hojas grandes.

¿Quiénes recomiendan usarla?

La recomendación de utilizar cerveza directamente como abono aparece principalmente en sitios de jardinería y entre aficionados a los remedios caseros. Algunas publicaciones sostienen que las levaduras, azúcares y minerales presentes en la bebida podrían beneficiar al suelo.

Pero la evidencia disponible también invita a tener precaución. Cabe destacar que por otro lado se crearon experimentos relacionando la cerveza con las plantas y no encontraron un beneficio particular. Asimismo, se destaca que este truco no sustituye una fertilización basada en las necesidades reales del suelo.