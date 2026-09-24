Poner hielo en tu cara: para qué sirve y quiénes lo recomiendan

En redes sociales abundan los consejos de belleza. Uno de los más comunes es ponerse hielo en la cara. Este ayuda a disminuir temporalmente la hinchazón, aliviar el enrojecimiento y generar una sensación de frescura, especialmente por la mañana o después de una noche de poco descanso. Hasta aquí todo bien, pero cuidado, que no se trata de un beneficio milagroso, pues no es un tratamiento para el acné ni “cierra” los poros de forma permanente. Los dermatólogos recomiendan no colocarlo de manera directa en la piel y, sobre todo, limitar la exposición a periodos cortos.

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¿Qué beneficios tiene ponerse hielo en la cara?

Antes de hacer lo que recomiendan los influencers debes conocer lo que dicen los expertos. El frío provoca una vasoconstricción temporal, es decir, los vasos sanguíneos superficiales se contraen. Por eso, después de aplicar frío, el rostro puede verse menos inflamado, creando una sensación de firmeza temporal.

¿En qué momento puedo usar este tip de belleza?

Este efecto es útil para esas ocasiones en las que quieres disminuir temporalmente las bolsas debajo de los ojos o la sensación de rostro hinchado al despertar. También proporciona alivio en la piel cuando la sientes caliente o ligeramente irritada. Recuerda que, si la irritación persiste, lo mejor es asistir al médico.

¿Cómo ponerse hielo en la cara correctamente?

La forma más segura de ponerse hielo en el rostro es envolviéndolo en una tela limpia y fina o utilizar una compresa fría. Después debes pasarla suavemente por el rostro, sin presionar o dejarla fija en una zona en específico. Luego aplica tu hidratante que normalmente utilizas y listo. Ojo, esto no se hace varias veces al día; eso no mejorará los resultados.