Cómo tejer una funda de pared a crochet para la secadora y plancha de cabello y ganar espacio en el baño

Si tu secadora de pelo o tu plancha para tu cabello anda de allá para acá, tenemos una solución para ti. Para esto debes crear un organizador de pared a crochet. El objetivo es que puedas guardar tus cosas y mantener el orden en tu baño. Hay diferentes opciones, pero la idea es la misma: cuidar tus artículos para el cabello y mantener todo más limpio.

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¿Qué materiales voy a necesitar para crear mi organizador crochet?

Si la idea ya te gustó, debes tomar en cuenta que necesitarás los siguientes materiales:

Hilo de algodón grueso

Un gancho adecuado para su grosor

Tijeras

Aguja lanera

Si te preocupa el peso de tus artículos para el cabello, también puedes utilizar una pieza de fieltro como refuerzo interior para que así le puedas dar mayor firmeza.

¿Qué tipo de diseño me conviene?

Si utilizas pocos artículos como una secadora o una plancha, y tu cepillo, tal vez te conviene hacer un diseño individual. Este diseño de concha de mar, por ejemplo, es bonito, resistente y perfecto para sostener tus artículos.

|Gemini IA

Si tienes varios artículos, puedes crear un rectángulo de aproximadamente 25 centímetros de ancho por 35 centímetros de largo con punto bajo. A este le puedes añadir uno o varios bolsillos, dependiendo de lo que necesites. No te olvides de medir para que todo entre en su lugar.

|Pinterest rattana srinok

¿Se puede guardar la plancha caliente en la funda?

No. Es muy importante que tu funda de crochet no la utilices para guardar la secadora, rizadora o plancha para el pelo caliente, pues podrías provocar daños o incluso un incendio. Lo más seguro es que esperes un poco a que el aparato se enfríe completamente (sobre una superficie resistente al calor) antes de guardarlo.