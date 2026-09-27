Qué hacer con los suéteres que ya no caben en el ropero: ideas para aprovechar cada espacio olvidado
Esos suéteres de invierno que solo estorban o que ya no caben en tu ropero tienen los días contados. Descubre cómo convertir esta ropa en parte del orden de tu habitación
Los suéteres pueden ocupar mucho espacio en el ropero, especialmente durante los meses más fríos o cuando tienes varias prendas de punto. Si los cajones y estantes ya están llenos, no necesitas deshacerte de ellos ni amontonarlos para encontrarles un lugar.
La solución está en identificar esas zonas de la casa que normalmente quedan desaprovechadas. Desde la parte superior del ropero hasta debajo de la cama, existen espacios que pueden convertirse en almacenamiento práctico para mantener los suéteres protegidos y organizados.
Estas ideas son las más prácticas para guardar suéteres cuando ya no caben en el ropero
Aprovechar los espacios olvidados puede ayudarte a mantener el dormitorio más ordenado sin tener que comprar un ropero más grande. La clave está en elegir soluciones que protejan las prendas del polvo y permitan tenerlas disponibles cuando las necesites.
- Utiliza cajas debajo de la cama. El espacio que queda debajo de la cama puede convertirse en un lugar perfecto para guardar suéteres que no utilizas todos los días. Puedes elegir cajas con tapa o contenedores diseñados para almacenarse debajo de los muebles. Lo ideal es doblar las prendas y colocarlas de manera que puedas identificar fácilmente qué hay dentro.
- Aprovecha la parte superior del ropero. Si queda espacio entre el techo y la parte superior del mueble, puedes colocar cajas decorativas o contenedores para guardar suéteres de temporada. Esta zona resulta especialmente útil para las prendas que utilizas con menor frecuencia. Para que el dormitorio no pierda armonía, elige cajas que combinen con los colores y materiales de la decoración.
- Coloca organizadores colgantes. Cuando ya no quedan estantes libres, mirar hacia arriba puede ser una buena solución. Los organizadores de tela que se cuelgan dentro del ropero permiten crear compartimentos adicionales sin realizar modificaciones. Puedes reservar cada nivel para diferentes tipos de suéteres y mantenerlos separados para encontrarlos fácilmente.
- Convierte un baúl en almacenamiento. Un banco con espacio interior o un baúl decorativo puede cumplir una doble función dentro del dormitorio. Además de servir como asiento o elemento decorativo, permite guardar varios suéteres fuera de la vista. Esta alternativa funciona especialmente bien cuando tienes un espacio vacío al pie de la cama.
- Usa una cómoda auxiliar. Si tienes una pared libre, una cómoda pequeña puede ayudarte a ganar espacio para guardar suéteres sin sobrecargar el ropero principal. Puedes doblar las prendas de forma vertical dentro de los cajones para aprovechar mejor el espacio y tener una visión rápida de lo que guardaste.
- Aprovecha el espacio detrás de la puerta. La parte posterior de la puerta suele quedar completamente olvidada, pero puede convertirse en una zona adicional para almacenar prendas de invierno. Un organizador resistente con compartimentos puede ayudarte a mantener algunos suéteres doblados y protegidos. Además, esta solución no ocupa superficie útil del dormitorio y permite aprovechar un rincón que normalmente permanece vacío.