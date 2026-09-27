Qué hacer con el espacio dentro del horno de microondas, si no lo usas mucho: 6 ideas para aprovechar cada rincón en la cocina

Si el microondas pasa la mayor parte del tiempo sin utilizarse, su interior puede convertirse en un espacio extra para mantener algunos objetos de la cocina protegidos y organizados. Desde textiles hasta recipientes pequeños, hay varias formas de aprovechar este rincón sin ocupar una alacena completa. Antes de convertirlo en almacenamiento, es importante desconectar el microondas de la corriente eléctrica y asegurarte de que no volverá a utilizarse para calentar alimentos mientras tenga objetos dentro.

Formas para aprovechar el interior del microondas al máximo

Si el microondas ya no forma parte de tu rutina diaria, puedes darle un segundo uso y convertir su interior en un pequeño espacio de almacenamiento. Estas alternativas te permitirán mantener distintos objetos de la cocina protegidos, ordenados y fuera de la vista, sin necesidad de ocupar nuevos cajones o alacenas.

