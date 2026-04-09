10 ideas para reemplazar pasteles de cumpleaños; son aperitivos originales y deliciosos para sorprender al festejado

En las fiestas de cumpleaños es muy común que para festejar se parta el tradicional pastel con velas. Sin embargo, en esta ocasión te presentamos ideas distintas y muy originales que consisten en dar aperitivos deliciosos y darle un toque distinto a la celebración.

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¿Cuáles son las mejores opciones para reemplazar un pastel de cumpleaños?