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10 ideas para reemplazar pasteles de cumpleaños; son aperitivos originales y deliciosos para sorprender al festejado

Si pronto vas a celebrar un cumpleaños te presentamos la mejor forma de reemplazar el tradicional pastel por algo más original.

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Aperitivos dulces|Crédito: Pinterest

Escrito por: Yulissa Jacinto

En las fiestas de cumpleaños es muy común que para festejar se parta el tradicional pastel con velas. Sin embargo, en esta ocasión te presentamos ideas distintas y muy originales que consisten en dar aperitivos deliciosos y darle un toque distinto a la celebración.

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¿Cuáles son las mejores opciones para reemplazar un pastel de cumpleaños?

  • Donas: Una idea muy común y que se ha viralizado es la de reemplazar el pastel por donas con velas. Esta idea es original y deliciosa. Pueden ser donas en forma de letras, tradicionales o incluso “minis” con algunas figuras.
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    donas de cumpleaños|Crédito: Pinterest
  • Opciones dulces: Si el festejado es amante de los postres dulces estas ideas le van a encantar. Pueden ser pequeños hot cakes con crema de avellanas y frutos rojos, brochetas de fresa que lleven brownie de chocolate, bombón y chocolate líquido, waffles con orilla cubierta de chocolate o el dip que prefieras, brownies decorados, o la que es una de las favoritas de muchos: cup cakes con la cara de bebé del festejado. Esta última idea es muy original ya que es un aperativo personalizado.
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    Aperitivos dulces |Crédito: Pinterest
    Lo mejor de estos aperitivos es que puedes adaptarlos a los ingredientes favoritos del festejado ya que en algunos establecimientos no cuentan con todos. Por otro lado, si los preparas tú mismo puedes darlos como forma de regalo.

  • Opciones saladas: Ahora bien, si el festejado o festejada prefiere los aperitivos salados puedes hacer minis hamburguesas o pizzas. Para realizarlas deberás comprar los ingredientes como si fueras hacerlos de tamaño normal pero buscaras la versión “mini”, en caso de que no los encuentres puedes hacer la versión normal y cortarla en pequeños pedazos. Puedes colocarlas sobre una tabla de madera y poner pequeños papelitos que digan “Felíz cumpleaños más el nombre de la persona”.

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    Hamburguesas y pizzas pequeñas|Crédito: Pinterest

    A todos estos aperitivos puedes agregarles velas o no, dependerá del gusto del festejado ya que puedes solo ponerlas sobre una mesa decorada ya que se verá muy bien y todos querrán tomarle foto.

    Así que ya tienes las mejores ideas para hacer una fiesta de cumpleaños distinta, con aperitivos deliciosos que reemplazan el pastel tradicional y permiten una celebración muy original, divertida y lo más importante: deliciosa. ¿Ya sabes cuál vas a hacer?

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