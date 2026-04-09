10 ideas para reemplazar pasteles de cumpleaños; son aperitivos originales y deliciosos para sorprender al festejado
Si pronto vas a celebrar un cumpleaños te presentamos la mejor forma de reemplazar el tradicional pastel por algo más original.
En las fiestas de cumpleaños es muy común que para festejar se parta el tradicional pastel con velas. Sin embargo, en esta ocasión te presentamos ideas distintas y muy originales que consisten en dar aperitivos deliciosos y darle un toque distinto a la celebración.
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¿Cuáles son las mejores opciones para reemplazar un pastel de cumpleaños?
- Donas: Una idea muy común y que se ha viralizado es la de reemplazar el pastel por donas con velas. Esta idea es original y deliciosa. Pueden ser donas en forma de letras, tradicionales o incluso “minis” con algunas figuras.
- Opciones dulces: Si el festejado es amante de los postres dulces estas ideas le van a encantar. Pueden ser pequeños hot cakes con crema de avellanas y frutos rojos, brochetas de fresa que lleven brownie de chocolate, bombón y chocolate líquido, waffles con orilla cubierta de chocolate o el dip que prefieras, brownies decorados, o la que es una de las favoritas de muchos: cup cakes con la cara de bebé del festejado. Esta última idea es muy original ya que es un aperativo personalizado.
Lo mejor de estos aperitivos es que puedes adaptarlos a los ingredientes favoritos del festejado ya que en algunos establecimientos no cuentan con todos. Por otro lado, si los preparas tú mismo puedes darlos como forma de regalo.
Opciones saladas: Ahora bien, si el festejado o festejada prefiere los aperitivos salados puedes hacer minis hamburguesas o pizzas. Para realizarlas deberás comprar los ingredientes como si fueras hacerlos de tamaño normal pero buscaras la versión “mini”, en caso de que no los encuentres puedes hacer la versión normal y cortarla en pequeños pedazos. Puedes colocarlas sobre una tabla de madera y poner pequeños papelitos que digan “Felíz cumpleaños más el nombre de la persona”.
A todos estos aperitivos puedes agregarles velas o no, dependerá del gusto del festejado ya que puedes solo ponerlas sobre una mesa decorada ya que se verá muy bien y todos querrán tomarle foto.
Así que ya tienes las mejores ideas para hacer una fiesta de cumpleaños distinta, con aperitivos deliciosos que reemplazan el pastel tradicional y permiten una celebración muy original, divertida y lo más importante: deliciosa. ¿Ya sabes cuál vas a hacer?