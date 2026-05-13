Exatlón México: La experiencia de Mati Álvarez podría ser clave a la gran final

La novena temporada de Exatlón México terminará este viernes 15 de mayo de 2026, para ver quién se hace con el campeonato de esta campaña puedes sintonizar la señal en vivo de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro del país. Una de las candidatas a ganar la edición nueve es Mati Álvarez, y es que Terminator cuenta con una vasta experiencia, la cual será clave para que pueda llegar a la gran final.

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¿Cuántos campeonatos de Exatlón México tiene Mati Álvarez?

Mati Álvarez suma 4 campeonatos de Exatlón México, 3 son de temporada regular y un Exatlón Cup (Copa). Con estos galardones se consolida en la más ganadora de la marca, pero, quien le sigue el paso es Koke Guerrero con 3 trofeos, 1 de campaña normal y 2 All Star, de hecho, uno de estos se lo ganó a Golden Champion.

La primera final que ganó la Capitana Marvel fue ante Casandra Ascencio el 16 de marzo de 2020 en la tercera temporada de Exatlón México.

La segunda final de Exatlón México que ganó Terminator se dio en la cuarta edición del reality deportivo, con ello, Golden Champion se coronaba como la primera bicampeona de la marca. Mati se impuso a Evelyn Guijarro, atleta Azul que también podría competir por ser la segunda bicampeona de la competencia en la novena campaña del programa, la fecha fue el 4 de abril de 2021.

Mati Álvarez volvió a llegar a una final en la séptima temporada de Exatlón México el 10 de marzo de 2024 cuando se midió ante Lily Hernández, campeona de la sexta campaña, con esto, Golden Champion alzaba su cuarto trofeo de la marca.

Se repite la final de la cuarta temporada de Exatlón México

Por otro lado, en la novena temporada se puede volver a dar la final femenil que se dio en la cuarta edición que fue Evelyn Guijarro ante Mati Álvarez. Ahora en la presente campaña se podría dar este enfrentamiento, pero, quien va, pero la revancha sería Sniper, quien además estaría defendiendo su corona luego de haber alcanzado su primer galardón hace un año.

