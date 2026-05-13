Cristian Castro se hace el “loco"; Victoria Kühne reacciona a palabras de Verónica Castro en Ventaneando

En los últimos días la vida personal de Cristian Castro ha dado un montón de vueltas, pues entre dichos, “malos entendidos” y demás confusiones mucho se ha hablado sobre su presunta relación con la productora regiomontana Victoria Kühne tal como se había especulado en redes sociales.

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Tras varios días de rumores finalmente Cristian Castro salió a desmentir estas versiones, asegurando que sí han salido pero en un tema un tanto informal, señalando incluso que la relación había sido meramente formal y que se trataba de una amistad, lo que hizo ruido a su mamá, Verónica Castro.

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¿Qué dijo Verónica Castro sobre la relación de Cristian Castro?

Este miércoles 13 de mayo, en el programa de Ventaneando se tuvo en exclusiva una llamada con Verónica, quien acusó a su propio hijo de ser un mentiroso ya que hace varios días esta misma había mencionado que Cristian tenía una novia y que su relación marchaba perfectamente.

Días después Cristian le habría llamado a su mamá para explicarle que todo había sido una “broma” y que en realidad estaba soltero, por lo que Verónica se molestó con este pues ya había hecho algunas declaraciones a los medios, por lo que se puso en contacto directamente con Ventaneando para aclarar las cosas.

Victoria Kühne reacciona a la llamada de Verónica Castro en Ventaneando donde habló sobre la relación con Cristian

Tras esta breve llamada, Victoria se reservó sus comentarios y únicamente compartió el fragmento del program tanto en su cuenta personal y en la de su estudio Victoria Records con la siguiente descripción:

“Gracias Vero por tus lindas palabras (@vrocastroficial) Te quiero mucho siempre. ❤️”

Por este fragmento compartido, pareciera que la relación en verdad tomaba sentido cuando Cristian Castro negó la relación e incluso levantó más dichos, lo cuál no tendría tanta relevancia de no ser por los comentarios que han llegado en el posteo de Victoria, donde se logra leer:

"Tú eres una Reyna forever amiga hermosa ❤️💫y una Reyna siempre permanecerá en su trono y en su lugar …whatever happens, happens ! Brillas siempre 👸".

"Puro halago, mi Vicky! Que bonito ❤️❤️❤️".

"Victoria eres una gran mujer como dice Vero, tan linda persona, además de lo talentosa y trabajadora ❤️❤️❤️".

"La verdad siempre triunfa ✨✨ @victoriakuhne".

